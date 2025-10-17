La unidad de Paliativos de Álava atiende a 600 pacientes al año

La OSI Araba aspira a que sus profesionales sanitarios no se limiten a una «medicina demasiado materialista». También busca concienciar a la ciudadanía alavesa del « ... importante papel» que tienen con sus familiares y los que le rodean para lograr que «vivan de otra manera la enfermedad y la muerte».

Con esa doble intención, que se resume en la necesidad de «acompañar y reivindicar» los cuidados al final de la vida con «pasión y compasión», la Unidad de Medicina Paliativa en Álava y la asociación Babespean organizaron ayer en el HUA Santiago la segunda jornada de cuidados paliativos anunciada como 'Cuidando lo frágil: ciencia, cuidado y compasión».

En ella, distintos profesionales –tanto alaveses como de otros puntos de España– y buena parte de la sociedad vitoriana pudieron reflexionar sobre aspectos como los centros de cuidados paliativos, la necesidad de lograr un contacto «más natural» con la muerte o de abordarla sin miedo porque ese sentimiento sólo «bloquea la posibilidad de hacer las cosas de otra manera». «Es un espacio para reconectar con el cuidado, que es una necesidad social importante y humana», concretó la jefa de la unidad de la OSI Araba, Mari José Almaraz.

Con menores «Hay profesionales que van a la escuelas a hablar de la muerte para que esta no sea un tema tabú»

Según explicó a este periódico, su equipo atiende al año a cerca de 600 nuevos pacientes, ya sea en consulta, ingresados o en su domicilio... Sin embargo, precisó, ellos sólo tratan los casos más complejos porque «cuidados paliativos pueden tener personas en Atención Primaria, oncología u otras especialidades». De ahí que «debemos tener claro que este cuidado es de todos» y que «para ser más eficaces deberíamos saber intervenir para prevenir una parte del sufrimiento».

En esa serie de ponencias, a la que estaban invitados especialistas de Almería, Pamplona o Huelva, por citar algunos ejemplos, también se dieron las claves para acercar los cuidados paliativos a los niños. «Hay profesionales sanitarios que van a la escuelas para hablar de la muerte, de la enfermedad, de forma que, desde el principio, no sea un tema tan tabú como es ahora. No es una intervención sanitaria como tal, pero así los chavales o adolescentes pueden expresar lo que ellos han sentido porque, si no, éste un tema en el que no se habla en la calle ni en la familia», trasladó Almaraz.

La especialista detalló asimismo los retos a los que se enfrenta el territorio en este ámbito. Porque, más allá de la concienciación (a la que se pretende llegar con este tipo de jornadas), reclamó que Álava precisa de un centro de cuidados. «Ahora mismo no tenemos esa referencia y hay situaciones que no tienen por qué seguir hospitalizadas. Estamos pendientes a que las instituciones den el paso a esta posibilidad porque se necesita otro recurso», subrayó.