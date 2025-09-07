El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Igor Martín
Jon Lasa | Director de la Fundación Catedral Santa María

«Antes hacer turismo en Vitoria era de extraterrestres; hoy ha habido cambiazo»

Uno de cada cinco visitantes del templo gótico es ya extranjero, sobretodo italianos y franceses

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:16

Jon Lasa está al frente de la Fundación Catedral Santa María desde 2013, aunque lleva vinculado a este proyecto cultural de restauración desde 2000. Como ... dice él, pasó de lo jurídico y económico a cultivar su pasión por la historia y arte. Y esa mezcla en su periplo vital «encaja de maravilla», señala antes de hablar del gran porvenir que, a su juicio, aún le aguarda a un templo gótico que tiene enamorados a italianos y franceses.

