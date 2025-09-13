Tres personas heridas tras un atropello en un paso de cebra en el barrio de Judimendi en Vitoria El vecindario denuncia la «falta de seguridad vial» y el «peligro» en diversos puntos tras registrar varios accidentes y urge medidas al Ayuntamiento

Saioa Echeazarra Sábado, 13 de septiembre 2025

Tres personas han resultado heridas tras un atropello en un paso de cebra en la calle José Mardones en el cruce con Benito Guinea, en el barrio de Judimendi, en Vitoria. El suceso tuvo lugar el pasado jueves hacia las 12.40 horas, según recoge el informe de actuaciones de la Policía Local, y las víctimas son dos mujeres de 95 y 90 años de edad, y un hombre de 91, que tuvieron que ser atendidos de sus lesiones en el hospital Txagorritxu de la capital alavesa.

La asociación vecinal del barrio recuerda que se han producido varios accidentes de este tipo en los últimos meses y denuncia «la falta de seguridad vial desde hace años» y el «peligro» en diversos puntos. «Son puntos negros donde la ciudadanía ha sufrido diversos atropellos a lo largo de los años», lamenta la agrupación Judimendikoak, que también critica el «abandono que sufre el barrio en muchos aspectos».

En los pasados meses de junio y diciembre del año pasado también sucedieron otros atropellos en la curva que une la calle Olaguíbel con la Avenida de Judimendi, y uno de ellos provocó la muerte de una persona. «No son casos aislados, el Ayuntamiento es conocedor del peligro que entrañan estos dos puntos sobre todo, existiendo otros pasos de cebra donde tampoco se respetan los derechos de las personas viandantes», señalan.

El colectivo asegura que ha informado al Consistorio «del peligro de estas zonas en numerosas ocasiones», pero hasta el momento «no se han tomando las medidas necesarias para evitar estos trágicos accidentes». «Instamos a que revise la seguridad de las calles del barrio y tome las medidas necesarias urgentemente».