Un traslado anterior ajeno a esta información. Jesús Andrade

Trasladan a Gipuzkoa a 29 de los malienses de Vitoria

Encontrarán cobijo desde hoy en los centros de Zehar Errefuxiatuekin. El Gobierno central también habilita más plazas en Barcelona

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:22

Los traslados de malienses que viven desde principios de agosto en las calles de Vitoria mientras aguardan a una cita para pedir asilo político ... no cesan. De hecho, está previsto que a partir de hoy estos movimientos aumenten de forma significativa para evitar la situación de sinhogarismo que en torno a medio centenar de refugiados ha tenido que soportar en las últimas semanas.

