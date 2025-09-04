Trasladan a Gipuzkoa a 29 de los malienses de Vitoria

Los traslados de malienses que viven desde principios de agosto en las calles de Vitoria mientras aguardan a una cita para pedir asilo político ... no cesan. De hecho, está previsto que a partir de hoy estos movimientos aumenten de forma significativa para evitar la situación de sinhogarismo que en torno a medio centenar de refugiados ha tenido que soportar en las últimas semanas.

En concreto, 29 personas que hasta ahora vivían en las inmediaciones de Betoño a la espera de su turno en la Policía Nacional encontrarán cobijo desde hoy en los centros de acogida ubicados en Gipuzkoa que dependen del Gobierno vasco y que gestiona la asociación Zehar Errefuxiatuekin.

Esto será posible porque estos servicios residenciales provisionales han liberado plazas después de haber sufrido en las últimas semanas una «congestión» motivada por la situación similar que padeció antes San Sebastián y por el «efecto llamada» que atrae aquí a más solicitantes de protección internacional ante la expansión de la falsa creencia de que los trámites son en Euskadi más rápidos.

Según los datos aportados por Zehar Errefuxiatuekin a este periódico, entre el martes y ayer se marcharon de los albergues de Oñati (100 plazas) y Tolosa (35) cerca de 58 malienses para los que el Gobierno central, competente en materia migratoria, ha encontrado un nuevo destino.

En su mayoría son personas que ya tienen iniciado el proceso para ser beneficiarios de asilo y están a la espera de un segundo encuentro con los servicios de extranjería, que incluye una entrevista personal. Ese paso puede tardar meses, de ahí la importancia de que las instituciones les habiliten un techo que les permita salir de la calle y tener unas condiciones mínimas de alimentación e higiene personal.

De forma paralela, el Ministerio del Interior, que encabeza Fernando Grande-Marlaska y el de Migraciones, que tiene como titular a Elma Saiz, también han preparado un nuevo desplazamiento para una treintena de refugiados de todo el País Vasco. De ellos, 13 son malienses que hasta ahora subsistían en las calles de la capital alavesa y hoy mismo pondrán rumbo a Barcelona a un centro de acogida de la red que gestiona el Comisionado Español de Ayuda al Refugiado (CEAR).

400 desplazamientos

Desde julio, cerca de 400 inmigrantes, muchos de ellos malienses, han sido trasladados a los centros de protección estatal con los que cuenta el Gobierno, según avanzó el lunes en una entrevista exclusiva en EL CORREO la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia.

En las mismas páginas de este periódico también se informó de que, después de cumplimentar otros traslados de grupos de malienses a Cantabria y Navarra, se iban a habilitar «excepcionalmente más plazas en otros territorios que no sean tan cercanos, para sacarlos de la calle una vez de que tengan al menos esa primera cita con la Policía Nacional», tal y como finalmente se hará hoy.

Con todo, sigue habiendo malienses que aún no tienen un refugio y por esta razón, el personal de Zehar Errefuxiatuekin se acercará esta semana de nuevo a Betoño para actualizar la 'foto' de la situación de estas personas que reclaman el estatus de refugiado debido a los conflictos bélicos que sufren en sus ciudades de origen.