Varios ciudadanos de Malí se resguardan frente a la Comisaría de la Policía Nacional en Vitoria. Rafa Gutiérrez

Medio centenar de malienses duermen en las calles de Vitoria a la espera de sus solicitudes de asilo

Este miércoles por la mañana se han procesado las primeras nueve citas en la comisaría de la Policía Nacional en Betoño

Jon Casanova

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:35

Un grupo de alrededor de cincuenta personas, en su mayoría procedentes de Malí, duerme en las calles de Vitoria mientras espera conseguir una cita ... para solicitar asilo político. El trámite, que depende de la Policía Nacional, sólo puede realizarse con cita previa. Durante este miércoles por la mañana, y tras días de espera, se ha procedido a la citación de nueve de ellos.

