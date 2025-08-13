Medio centenar de malienses duermen en las calles de Vitoria a la espera de sus solicitudes de asilo

Un grupo de alrededor de cincuenta personas, en su mayoría procedentes de Malí, duerme en las calles de Vitoria mientras espera conseguir una cita ... para solicitar asilo político. El trámite, que depende de la Policía Nacional, sólo puede realizarse con cita previa. Durante este miércoles por la mañana, y tras días de espera, se ha procedido a la citación de nueve de ellos.

El grupo de migrantes ha escrito una lista con los nombres de los solicitantes para facilitar en la comisaría que la Policía Nacional tiene en Betoño el procedimiento de la concesión de citas. Bukari Konaté figura en ese listado. «Quiero vivir aquí, pero no puedes decir que vas a vivir en un sitio si no tienes estabilidad», confiesa. Él lleva desde el año 2019 de travesía por diversos países e intentó –hasta siete veces– llegar a España en cayuco desde Marruecos, sufriendo incluso agresiones en el mar. Tras su llegada a territorio español, recorrió varias ciudades y recaló en Vitoria, donde siente que es el sitio «donde mejor se comporta la gente». Desde hace seis años no ve a sus hijas, dos pares de gemelas que viven «bien» en la capital de Malí a pesar de las recientes amenazas de los yihadistas que casi logran tomar Bamako, capital del país africano.

Sangare Souleymane es presidente de la Asociación de Marfileños en Álava y se ha convertido también en una figura y red de conexión para todos ellos. «Yo les apoyo en lo que puedo, indicándoles dónde pedir ayuda o acercándoles comida». Su ayuda resulta insuficiente y exige al Ayuntamiento de Vitoria y al Gobierno vasco que «se muevan más».

Otro testimonio llega por boca de Mahamadou Sibi, que pasó nueve meses en Lepe (Huelva) antes de desplazarse al norte peninsular. Decidió desembarcar en Vitoria al escuchar que en la capital alavesa se daban citas más rápido. «Aquí veo que hay gente que se preocupa por nosotros. Creo que la cosa se va a mover», manifiesta. Sibi precisa que es necesario que acudan, de forma presencial, a solicitar la citación para iniciar todos los trámites ya que, al intentar hacerlo en la página web, «pone fecha pero no sale para pedir citación», aclara.