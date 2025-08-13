La Delegación del Gobierno trata de «agilizar» las citas para solicitantes de asilo ante la llegada de malienses a Vitoria Un grupo de ciudadanos de Malí vive desde hace semanas en las calles de la capital alavesa a la espera de lograr un hueco para cumplimentar los trámites

Nuria Nuño Miércoles, 13 de agosto 2025

La llegada a Vitoria de migrantes procedentes de Malí ha ido creciendo en las últimas semanas. Se calcula que, en estos momentos, el grupo de refugiados podría estar integrado por medio centenar de personas. Se trata de solicitantes de asilo político. Viven y pernoctan en varios puntos de la capital alavesa mientras esperan una cita para poder iniciar ante la Policía Nacional el proceso burocrático que les permita solicitar protección internacional.

Ante este escenario, la Delegación del Gobierno en el País Vasco ha explicado, en declaraciones a EL CORREO, que está tratando de «agilizar» todo lo posible la concesión de citas para completar los primeros trámites que estas personas deben realizar al objeto de introducirse en el sistema; de modo que tengan la opción de «acceder al circuito de acogimiento» y lograr refugio ante el conflicto bélico que sufre Malí.

Es una situación que, en los últimos meses, se ha vivido en San Sebastián y que ahora se repite en la capital alavesa. En las últimas semanas, el grupo que se ha instalado en Vitoria va ganando miembros que malviven en la vía pública mientras aguardan que se les conceda una cita para iniciar la tramitación de sus solicitudes. Aunque se baraja que ahora podría haber unas cincuenta personas en esta situación, se desconoce la cifra exacta, puesto que el número de solicitantes varía constantemente. Pese a que se van concediendo citas a algunas de esas personas, también «llegan otras».

Mientras se desatasca el cuello de botella que afecta a este proceso burocrático, algunas entidades humanitarias tratan de buscar una salida temporal para mejorar las condiciones en las que se encuentra el colectivo de migrantes malienses, que duerme y hace vida en las calles de Zaramaga, en las inmediaciones de la comisaría de Betoño y en otros puntos de la ciudad. En este sentido, el Ayuntamiento de Vitoria ha manifestado que se les ofrece «atención social». Además, «el equipo de educadoras de calle les visita, acompaña y asesora».

Desde el Consistorio se indica que, tan pronto como se tuvo constancia de su presencia en Vitoria, el Ayuntamiento comenzó a trabajar con la Subdelegación del Gobierno en el País Vasco, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Asociación de Malienses «por tratarse de personas solicitantes de protección internacional». De igual modo, se colabora de forma coordinada con el Gobierno vasco y los consistorios de San Sebastián y Bilbao.

«Más comisarías»

El pasado 30 de julio, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, preguntada por las medidas que está adoptando la administración autonómica ante una situación que persiste, hizo hincapié en que se estaba trabajando de forma «coordinada y planificada» con las distintas instituciones de Gipuzkoa y Álava para atender a esas personas, que huyen de la guerra en Malí.

Melgosa reclamó entonces al Gobierno central una mayor agilidad en la gestión de las solicitudes de protección internacional. «Lo que hemos hecho y reclamado en todo momento es que esta competencia corresponde al Gobierno estatal, y que es necesario que abran más las comisarías y aquellos espacios habilitados donde estas personas puedan presentar su petición de asilo», insistió.

La situación en Malí, donde la guerra estalló en 2012 y se intensificó hace tres años, ha provocado un éxodo masivo. Muchos de los refugiados que buscan regularizar su situación administrativa -según el Tratado de Dublín, las solicitudes de asilo deben presentarse en el país de entrada a la Unión Europea, en este caso España, a donde la mayor parte de estas personas llegaron en patera por Canarias o, en menor medida, por Andalucía- se concentran en las inmediaciones de las oficinas de ayuda al refugiado, donde se presta atención para tramitar su documentación.

Hace unas semanas, Marisol Garmendia, delegada del Gobierno en el País Vasco, explicó que en España se ha producido este último año un incremento de cerca de un 150% (144%) con respecto a 2024 en el número de ciudadanos malienses que están pidiendo asilo político, «lo que evidencia que la situación» en ese país «es insostenible». «El incremento -agregó- ha sido exponencial y cuando se les traslada a los centros que tenemos tanto en Euskadi como en el resto de España, llegan otros también. En ese sentido es difícil gestionar esta situación pero, como les digo, el Ministerio de Inclusión está haciendo todo lo posible, agilizando los trámites con la Policía Nacional y distribuyendo, una vez de que entran en la red de acogida, a estas personas peticionarias de asilo por toda España».

Sobre las causas que expliquen este aumento en el número de llegadas, Garmendia expresó que, por un lado, se debe a la situación «tan trágica» que se vive Malí, sumido en una cruenta guerra civil. Y, de otro lado, a que muchas de esas personas llegan 'rebotadas' de Francia; debido a la normativa comunitaria.