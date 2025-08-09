La Torre de Mendoza vuelve a ser museo

La Torre de Mendoza, única superviviente de varias en la zona, se erige solemne rodeada de una muralla en esta pequeña localidad al oeste de ... Vitoria. Silueta inconfundible del paisaje alavés y origen de uno de los linajes más destacados del territorio, lejos están los tiempos en los que fue fortaleza defensiva. Y también quedan lejanos los años en los que la Diputación, que la restauró en la década de los 70, la convirtió en el Museo de Heráldica del territorio.Pero este verano, esta propiedad privada perteneciente a los descendientes de Bruno Martínez de Aragón, que la recuperaron el 2012, ha vuelto a abrir sus puertas para acoger una exposición con 53 esculturas de artistas vascos.

«Es una muestra muy representativa de lo que hacemos, con técnicas en piedra, madera o cerámica de escultores de todo Euskadi», detallan Inés González de Zárate, Belén Urutxurtu, Félix Alangua y Joserra Etxeandia, componentes de la sección alavesa de Eskuahaldunak Eskultoreen Elkartea que ha llevado a Mendoza esta muestra de arte abierta desde mediados de junio durante todos los fines de semana y los festivos y que se podrá visitar hasta el 17 de agosto.

No es la primera vez que esta asociación lleva su muestra a edificios singulares del territorio, pues ya estuvo presente en Agurain, en Zabalarte Etxea. «Ayuntamientos pequeños se están animando a que expongamos para dar contenido a salas que tienen en desuso y también nos están pidiendo escultura pública para sus plazas», remarcan.

«Ha sido una sorpresa muy positiva, nosotros estamos encantados y los propietarios también. Esperamos poder repetir porque es mucho más fácil exponer aquí que en centros oficiales», dicen no sin cierta tristeza.

«Ha sido una sorpresa muy positiva y es más fácil exponer en edificios singulares que en los centros oficiales»

La experiencia enMendoza les está resultando «muy satisfactoria» con jornadas en las que cerca de un centenar de personas se han acercado. «Mucha gente viene por ver la torre por fuera, pero al encontrársela abierta, que no es habitual, entran y disfrutan de su interior y de la exposición», explican. Y no solo vecinos de Álava, sino que también turistas de paso han accedido a un recinto en el que reina la paz y también el frescor de unas paredes de piedra que aíslan del calor exterior.

«Han pasado por aquí alemanes, franceses, holandeses, algún japonés y hasta una familia de California apellidada Mendoza que estaba buscando sus orígenes, incluso alguno se ha interesado por comprar», enumeran al tiempo que lamentan «no haber podido abrir antes para ofrecer visitas a los colegios y también a los mayores de los Bizan».

En septiembre, la exposición, que ha contado con apoyo económico de la Fundación Vital, se trasladará al Campus de Álava. Pero las puertas siguen aún abiertas: mañana la cita se acompañará de un concierto de 'handpan' y el 17, día de la clausura, habrá un desfile de modelos con textiles hechos de lana de oveja latxa.