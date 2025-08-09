El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Torre de Mendoza acoge la singular exposición de 53 escultores vascos. Igor Aizpuru

La Torre de Mendoza vuelve a ser museo

El emblemático torreón fortificado acoge hasta el día 17 de agosto una exposición de más de medio centenar de esculturas de artistas vascos

Borja Mallo

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:16

La Torre de Mendoza, única superviviente de varias en la zona, se erige solemne rodeada de una muralla en esta pequeña localidad al oeste de ... Vitoria. Silueta inconfundible del paisaje alavés y origen de uno de los linajes más destacados del territorio, lejos están los tiempos en los que fue fortaleza defensiva. Y también quedan lejanos los años en los que la Diputación, que la restauró en la década de los 70, la convirtió en el Museo de Heráldica del territorio.Pero este verano, esta propiedad privada perteneciente a los descendientes de Bruno Martínez de Aragón, que la recuperaron el 2012, ha vuelto a abrir sus puertas para acoger una exposición con 53 esculturas de artistas vascos.

