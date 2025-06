El teatro que no tiene límites

Las plateas viajan este viernes a mundos remotos. Por ejemplo, a un planeta cada día más poblado y dominado por la soledad con danzarines realizando ... vertiginosos movimientos por grandes estructuras metálicas. Es la espectacular pieza escénica de Sol Picó elegida para abrir oficialmente la XIX del festival Kaldearte, que ya transforma Vitoria hasta el domingo en un auténtico escenario sin límites.

No hay butacas, no hay entradas. Tampoco barreras para la creatividad. Un sinfín de formatos y escenografías de 31 compañías harán brotar sus últimas piezas en una docena de céntricos espacios transformados en singulares tablados al aire libre. Uno de ellos, en el Jardín de Falerina, transporta al respetable, como por arte de magia, a un fascinante mundo marino lleno de raros peces y plantas. Una romántica historia de amor entre dos estatuas vivientes y el universo del circo, con leones, acróbatas un trapecio y malabaristas, provocó el asombro y el aplauso de las decenas de personas acomodadas en este recinto del Casco Medieval. Todas ellas con la sensación de «un sueño encantador y divertido del que no querrían despertar», en palabras de este cuarteto ucraniano.

En el particular universo escénico de esta Muestra Internacional de Artes de Calle hay otros tablados igual de sorprendentes, como el que plantea en la plaza de la Provincia Maleta Company y Cie Balancetoi con su título 'Claudette'. Una mezcla de malabares con marionetas, poesía, humor y sensibilidad que entretiene de lo lindo a las secciones más familiares del respetable, igual de abundante en este punto del Ensanche vitoriano.

Con un «deseo exaltado de plantar un árbol de dulzura en el corazón del mundo», síntesis de la intimista pieza visual y de danza firmada por Claire Ducreux, 'Fleurir les abîmes' (floreciendo los abismos) toma el encantador marco de los jardines del palacio Zulueta ante decenas de entregados asistentes. En la singular galaxia de esta programación inaugural de Kaldearte sobresale, de su lado, la obra 'Plaza' de La Pez Teatro, que despliega un trabajo lleno de frescura, proximidad y una comunicación «total» con el público.

Variedad Malabares, acróbatas, poesía y humor centran las distintas propuestas que albergan 12 espacios

Este decimonoveno viaje escénico del certamen alavés engatusa igualmente con 'Carena'. Un título sobre «el último viaje hacia el risco, donde los peregrinos dejan perpetuas las cruces, los sherpas y las banderolas de colores en honor a los dioses, donde el oxígeno deja de existir», rezan sus artífices de la agrupación catalana La Corcoles. Mariona Moya, artista especializada en equilibrio sobre cable tenso desde hace más de 15 años, centra todas las miradas en el frontón de la plaza de Los Fueros.

Esta sucesión de imaginativas piezas no es más que el anticipo de la extensa y surtida programación que proseguirá hasta el domingopor el centro de la 'green'. Solo este sábado se ofrecerán más de una treintena de pases en diferentes calles y plazas. En la de Santa María, junto a la imponente catedral gótica vitoriana, se desarrollará 'Yarin', de Kukai. Una especie de reunión «intercultural» en el que el danzarín Jon Maya y el bailaor Andrés Marín, acompañados de la música en directo de Julen Achiary, se encuentran en un «sincero diálogo».

En formato musical con sello galo, 'Loop' –se representa en los Fueros– montará un concierto en el que dos malabaristas y un baterista martillearán una lista de canciones desde el jazz de ascensor hasta el rock 'garage'. De Vacas ofrecerán allí su propio recital 'Rebovina Divas Live'. Frente a la Casa Palacio foral, 'Argilunak' (Komorebi) fusionará danza y audiovisuales en un proyecto surgido de un proceso de duelo.