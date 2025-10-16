El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El contenedor marrón para depositar residuos orgánicos se abre con chip.

La tasa de basuras y el contenedor marrón generan más de 500 quejas ciudadanas al Ayuntamiento de Vitoria

Se duplican hasta 315 las reclamaciones y consultas relacionadas con el container para residuos orgánicos

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:45

La nueva tasa de basuras aprobada para este año por el Ayuntamiento de Vitoria, que ha acarreado una subida histórica del recibo, y el contenedor ... marrón, cuyo uso permite obtener bonificaciones en este impuesto, han centrado un importante número de quejas y consultas de vecinos a la administración local. El Buzón Ciudadano, la herramienta municipal para plantear reclamaciones, dudas o aportaciones al Consistorio a través de su portal de internet, ha registrado un total de 555 asuntos este año teniendo en cuenta ambos conceptos. Esa suma se divide en 240 asuntos abiertos sobre la tasa de basuras y otros 315 relativos al citado depósito para residuos orgánicos.

