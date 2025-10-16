La tasa de basuras y el contenedor marrón generan más de 500 quejas ciudadanas al Ayuntamiento de Vitoria

La nueva tasa de basuras aprobada para este año por el Ayuntamiento de Vitoria, que ha acarreado una subida histórica del recibo, y el contenedor ... marrón, cuyo uso permite obtener bonificaciones en este impuesto, han centrado un importante número de quejas y consultas de vecinos a la administración local. El Buzón Ciudadano, la herramienta municipal para plantear reclamaciones, dudas o aportaciones al Consistorio a través de su portal de internet, ha registrado un total de 555 asuntos este año teniendo en cuenta ambos conceptos. Esa suma se divide en 240 asuntos abiertos sobre la tasa de basuras y otros 315 relativos al citado depósito para residuos orgánicos.

En concreto, sobre la nueva tasa, que se ha disparado desde los 56 euros hasta más del doble en una buena parte de viviendas de la ciudad, en los apartados de limpieza pública y reciclaje de residuos del Buzón Ciudadano se han contabilizado 108 asuntos con 630 comentarios y 516 personas participantes entre el 1 de enero y el 9 de octubre del presente curso. Mientras en la temática de Hacienda, la nueva tasa ha motivado en el mismo periodo 132 asuntos con 943 comentarios y 748 personas participantes. Esto da ese total de 240 asuntos con un total de 1.573 comentarios y 1.264 personas participantes.

En cuanto al número de reclamaciones sobre el contenedor de residuos orgánicos, en el 2024 se etiquetaron 157 asuntos que generaron 315 comentarios, mientras en lo que va de 2025 se han reportado 315 asuntos con 553 comentarios. Esto supone que los asuntos abiertos se han duplicado en un año.

«Una barbaridad»

Se trata de los datos que ha aportado la concejala de Gobierno Abierto, Miren Fernández de Landa. La responsable jeltzale del Gobierno municipal ha ofrecido la información a petición del grupo del PP, que ha calificado que «barbaridad» la cantidad de «comentarios, reclamaciones y quejas que están haciendo los ciudadanos», como ha reprochado el representante popular Aitor González. «Son datos que reflejan que los vitorianos cada vez están más molestos con la gestión de este Gobierno. Nos suben los impuestos y las tasas, pero los servicios públicos empeoran», ha censurado el integrante de la oposición.

La edil del PNV ha precisado que «especificar la motivación de las entradas es del todo imposible; tendría que paralizar el servicio de atención ciudadana para ir una a una cada entrada, hacer una interpretación de cada comentario en las diferentes áreas del buzón y después analizarlas». «No es operativo».