Tamar Novas posa en el Zinemaldia, donde presenta sus tres últimos proyectos. Borja Luna

Tamar Novas, el actor de moda con raíces vascas

El actor aterriza en el Zinemaldia para presentar sus tres últimos proyectos

Iker Elduayen

Martes, 23 de septiembre 2025, 10:50

Actor desde niño, con muchos años de trabajo a sus espaldas, Tamar Novas (Santiago de Compostela, 1986) vive un momento dulce. Habla con entusiasmo de ... su oficio, de su amor por el cine y de una carrera que ha sabido construir con paciencia, venciendo la timidez, según él mismo reconoce.

    Muere un bebé de un año al precipitarse desde un segundo piso en Vitoria
    La Ertzaintza detiene al autor material del crimen de Solokoetxe y a dos cómplices
    Los jardineros de Vitoria acusan al Ayuntamiento de «buscar la rendición de la plantilla»
    Pleitea por una herencia de 14 millones al demostrar que su padre es un empresario leonés

elcorreo Tamar Novas, el actor de moda con raíces vascas

Tamar Novas, el actor de moda con raíces vascas