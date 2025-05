Talleres, cine y podcast para frenar la LGTBIfobia este mayo en Vitoria

E. J. Martes, 6 de mayo 2025, 14:34 Comenta Compartir

La imagen suele darse a la inversa. Las personas heterosexuales son las que acostumbran a preguntar a aquellos con otras orientaciones sexuales cuándo descubrieron esa querencia, «como si lo homosexuales fueran así por defecto o como si eso fuera lo excepcional». De ahí que el Ayuntamiento de Vitoria haya decidido darle la vuelta a esta situación en su campaña municipal contra la LGTBI-fobia y hayan elegido en su anuncio promocional de estas fechas un cómic en el que una persona no binaria y racializada le pregunta a la mujer blanca cuándo se dio cuenta de que le gustaban los hombres.

Esa representación, que va acompañada bajo el lema 'Rompamos la norma sexual y de género. Acabemos con la discriminación', tiene un objetivo muy claro: concienciar sobre la importancia de luchar contra la lesbofobia, homofobia, transfobia y bifobia y, a la par, anunciar los actos que se celebrarán en la capital alavesa durante todo este mes de mayo con el mismo sentido.

Ampliar La concejala de Igualdad, Ana López de Uralde junto al cartel de la campaña municipal. E. C.

Esas actividades, que contemplan sesiones de cine, podcast o talleres con distintos expertos se abren este miércoles con la formación 'Sodomitas, vagas y maleantes', a cargo de Mikel Herrán, doctor en Arqueología y divulgador de Historia en redes sociales, más conocido como 'Puto Mikel'. Su charla tendrá lugar en la Casa de las Mujeres.

Curso de masculinidad

La periodista Isabel Cadenas realizará al día siguiente, el jueves 8, la grabación del podcast 'De eso no se habla', en el teatro Federico García Lorca. El viernes será el turno de Nuria Gregori, enfermera y doctora en estudios de Género y Antropología Social, que impartirá una conferencia en la Casa de las Mujeres de 'Intersexualidades: emergencias y debates en torno a personas con características sexuales diversas'.

La semana siguiente, el lunes 12, será el turno de la formación 'Nuevas narrativas sobre las mujeres LGTBIQ+ refugiadas', con Beatriz de Lucas; el martes, la profesora e investigadora de HUHEZI en Educación intercultural Amelia Barquín ofrecerá la formación una formación sobre género y diversidad sexual y literatura infantil, en euskera.

El investigador posdoctoral en el CSIC Alfredo Ramos abordará en el curso 'Masculinidad y vulnerabilidad. Pensar la masculinidad más allá de 'una cosa de hombres', el 16 y 17 de mayo y la agenda llegará a su fin el martes 20 con la propuesta 'Para acabar con la heterosexualidad: bollerismos', que impartirá en euskera la filósofa Mijo Lizarzaburu.

De forma paralela, se ha organizado el cineforum 'Who I Am not' de la directora rumana Tünde Skovran, el jueves 22 de mayo en los Cines Florida y el concierto de Eddie Circa 'En el bosque un claro', el miércoles 28 en el Teatro Félix Petite.