El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ainara López, vendedora de la ONCE, se abanica en Postas. Rafa Gutiérrez

Sudar el jornal como nunca en Vitoria

Trabajadores de los sectores más expuestos al sol sufren una jornada laboral «infernal».«Lo llevamos fatal con este calorazo», dicen

Borja Mallo

Martes, 12 de agosto 2025, 00:15

El día más caluroso de todo el verano, y uno de los más sofocantes de los últimos años, golpeó ayer con fuerza Vitoria, que alcanzó ... los 39,2 grados. La capital alavesa se encuentra a medio gas tras las fiestas, pero ya no es aquella ciudad que cerraba hasta finales de agosto por vacaciones y la actividad se mantiene en sus calles. Quienes tienen que trabajar a pleno sol padecieron una jornada de sufrimiento y mucho sudor. Un calor «infernal» que hizo su jornada laboral más dura y que provocó la sorpresa de unos turistas que suelen elegir nuestra urbe por sus temperaturas moderadas. Y en muchos locales ligados a la alimentación y la hostelería, sobre todo los que tienen horno, no se libraron de las temperaturas extremas. EL CORREO recorrió durante todo el día las calles de la ciudad para ponerse en la piel de todos estos trabajadores que ayer sudaron el jornal como nunca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza investiga el «apuñalamiento» de un hombre de 34 años en Ribera Alta
  2. 2

    La Ertzaintza investiga el «apuñalamiento» de un hombre de 34 años en Ribera Alta
  3. 3 Hallan en el municipio alavés de Barrundia el cadáver de una mujer
  4. 4

    La Ertzaintza investiga el «apuñalamiento» de un hombre de 34 años en Ribera Alta
  5. 5 LaLiga cambia el Alavés-Levante a las 21.30 horas por las altas temperaturas
  6. 6

    El Baskonia, ante el más difícil todavía
  7. 7 LaLiga cambia el Alavés-Levante a las 21.30 horas por las altas temperaturas
  8. 8

    Kutxabank se lanza al combate por los jóvenes contra los neobancos
  9. 9

    «Ya basta de la superioridad moral del PNV, la única alternativa en Euskadi es el PP»
  10. 10

    La indignación sacude Gaza tras la muerte de seis periodistas en un ataque israelí

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sudar el jornal como nunca en Vitoria

Sudar el jornal como nunca en Vitoria