Suben los coches eléctricos públicos en Vitoria con la Zona de Bajas Emisiones en marcha

En plena transición energética y con la reciente puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones en Vitoria, la electrificación de vehículos avanza en ... la ciudad y la provincia. También entre las flotas de las administraciones públicas. El porcentaje de unidades 'cero emisiones' aún tiene margen de mejora, pero el número va aumentando.

Es el caso de la Diputación foral, cuyo parque móvil está conformado por un total de 383 vehículos de diferentes tipos; entre ellos turismos, todoterrenos, furgonetas, camiones, etcétera. De todos ellos, 31 están electrificados; son cuatro eléctricos puros, 25 híbridos enchufables y dos híbridos convencionales. Esto representa aún poco más de un 8%. Sin embargo, la cifra se elevará hasta los 44 vehículos 'verdes' a lo largo de este año, transmiten fuentes del departamento de y Administración foral. De ese modo, el porcentaje se elevaría hasta el 11%.

La dotación de coches de la administración alavesa ha experimentado diferentes incorporaciones en los últimos cursos. La más reciente es la llegada de 13 nuevos vehículos eléctricos con distintivos 'eco' y 'cero emisiones'. Una adquisición que se divide en ocho vehículos híbridos enchufables, tres eléctricos puros y dos microhíbridos por un importe total de 560.022 euros, según se anunció este pasado verano. La dotación económica de este contrato es susceptible de recibir financiación de fondos europeos Next con cargo al 'Programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica' (el plan Moves III). Así, entre los criterios clave para evaluar las ofertas que se presenten a esta licitación foral figuran la sostenibilidad y el menor impacto medioambiental de los automóviles.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Vitoria también sigue ampliando su flota móvil de vehículos sin motor de combustión. La mayor parte se adscribe a la compañía de transporte urbano Tuvisa, que cuenta con 23 autobuses eléctricos inteligentes (BEI). A ellos se han sumado otros diez autocares propulsados también por batería en la línea L4, que conecta Lakua con Mariturri. Este recorrido es uno de los más utilizados en la ciudad, con un total de 2.408.624 pasajeros durante el pasado ejercicio. Si bien la línea con mayor uso es la del propio BEI, con 5,5 millones de viajeros el último año. La empresa ha incorporado hace poco dos unidades eléctricas más, a los que se sumarán otros tres.

Al listado de vehículos municipales electrificados hay que sumar nueve coches patrulla (Volkswagen ID4) en la Policía Local. Otras sociedad públicas y servicios del Consistorio vitoriano cuentan asimismo con unidades sin emisiones. Por ejemplo, en la sociedad de aguas Amvisa disponen de nueve coches híbridos enchufables y un eléctrico puro.

Distintivo obligatorio

Respecto a la Zona de Bajas Emisiones, que comprende el Casco Viejo y parte del Ensanche, hay que recordar que pueden acceder coches con etiqueta 0, ECO, C o B. Es decir, salvo excepciones, sólo tendrán vetado el acceso aquellos sin 'pegatina' (los diésel anteriores al 2006 y gasolina previos a 2000). Mientras los que tengan etiqueta B (gasolina posteriores a 2001 y diésel consecutivos a 2006) se les restringirá el paso el 1 de enero de 2030.

¿Qué pasa con los coches de las administraciones públicas que no cumplen con los requisitos para acceder a la ZBE? En el caso de vehículos del Consistorio de la capital alavesa como por ejemplo autobuses, vehículos policiales, etc, sí pueden entrar a esa área debido a que se enmarcan dentro de las exenciones, indican desde el departamento municipal de Espacio Público y Barrios.