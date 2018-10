Stray Cats afilan sus uñas para el Azkena Brian Setzer ya visitó el Azkena en 2011. / RAFA GUTIÉRREZ El festival incluirá como cabeza de cartel al más famoso trío de rockabilly, que celebra los 40 años de su fundación con nuevo disco NATXO ARTUNDO Miércoles, 31 octubre 2018, 14:29

El Azkena Rock Festival se peina el tupé para los días 21 y 22 de junio de 2019. El más potente trío de rockabilly, modelo y guía para cientos o miles de formaciones similares durante décadas, llega a Mendizabala al completo. Y es que ya el guitarra y cantante Brian Setzer visitó el Azkena en 2011, junto al batería Slim Jim Phantom, quien también acompañó a Robert Gordon sobre la tarima principal del festival, años atrás.

Desde luego, los aficionados recibirán con especial alegría la presencia del trío de 'gatos descarriados', que acentuará el carácter rockero y hará revivir más de un tupé. Tal y como sucedió hace una década, cuando la gira de despedida de la banda recaló en Barakaldo (fue en la sala Rock Star, el 16 de agosto de 2008, ¡la misma fecha en que falleció Elvis en 1974!). No fue el primer tour del adiós –ya lo hicieron en 1993– y se volvieron a juntar en 2004. Pero es que, como decía Phantom con motivo de la anterior visita de los autores de 'Rant N' Rave' a Euskadi, «nos gusta tocar juntos».

Ahora celebran las cuatro décadas de la banda, que surgió en un ambiente musical bastante poco propicio para que una formación con una base rítmica de semibatería y contrabajo diera en la diana. Eran los años del punk y la New Wave, con The Clash, Ramones, Sex Pistols, Pretenders, Joe Jackson o Elvis Costello en plena cresta de la ola, sobre la que navegaban las prístinas guitarras de los Dire Straits y las innovadoras propuestas de The Police.

Pero las esencias rockeras, traducidas en canciones originales que sonaban como clásicos, con un virtuoso de la guitarra Gretsch 6120 Nashville como es Brian Setzer, tuvieron su eco. La voz de Setzer y las aportaciones de Phantom y Rocker completaron en lo musical el impulso para una banda que contaba con una imagen rompedora y una actitud absolutamente cañera. Y aunque había otros grupos en al misma onda, se puede decir que los Stray Cats fueron quienes revivieron sin afanes de revivalismos todo un género musical que, además, pusieron al día con una discografía que iniciaron en 1981 con su álbum homónimo.

Ahí están, convertidos ya en clásicos, temas de la talla de 'Rock This Town', 'Sexy + 17', 'Stray Cat Strut', 'Fishnet Stockings', 'Gene & Eddie' o 'Runaway Boys', así como álbumes con el carisma de 'Blast Off', 'Gonna Ball' o 'Let's Go Faster'. Se trata de todo un cabeza de cartel, tan incontestable como los propios Wilco que avanzaron el programa del Azkena 2019. Y los felinos anuncian para el próximo año su primer álbum en un cuarto de siglo, con un estilo que apunta al rockabilly más esencial y auténtico