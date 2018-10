Stray Cats, Tesla y Blackberry Smoke actuarán en el Azkena Rock Brian Setzer, en una actuación de los Stray Cats. / Miguel Medina La banda de Brian Setzer recalará en Vitoria dentro de su gira de 40 aniversario y presentará su nuevo disco NEREA PÉREZ DE NANCLARES Miércoles, 31 octubre 2018, 11:42

Stray Cats, una de las bandas más esperadas por el público del ARF, será cabeza de cartel en la próxima edición del festival con un concierto en fecha exclusiva dentro de su gira 40 aniversario y con nuevo disco de estudio tras 25 años de espera. A los ya anunciados Wilco, la organización del Azkena Rock Festival ha confirmado hoy también que se unen al cartel de la cita que se celebrará en Vitoria-Gasteiz los días 21 y 22 de junio de 2019, un nutrido número de bandas: Tesla, Blackberry Smoke, The Living End, Lucero, Morgan, Starcrawler, Unsane, Tropical Fuck Storm, Giante y Outgravity, muchas de las cuales ofrecerán en Mendizabala su única actuación en el Estado.

Stray Cats

Con motivo del 40 aniversario de la formación, Brian Setzer, Lee Rocker y Slim Jim Phantom se reúnen para una gira antológica. Además, coincide que la banda de rockabilly más popular de todos los tiempos publicará en 2019 su primer álbum en 25 años, trabajo del que ya han asegurado que será una vuelta a los orígenes. Un anuncio que llega de uno de los grupos más importantes de la historia de la música y autores de clásicos atemporales como 'Stray Cat Strut' o 'Rock this Town'.

Tesla

Desde Sacramento, Tesla desembarcará en el ARF también en fecha exclusiva y diez años después de su última gira por España. Presentarán su nuevo disco, que saldrá en primavera del próximo año. Iconos del hard rock desde los 80, la banda liderada por el carismático Jeff Keith ofrecerá un show cargado de potentes guitarras. Entre sus hitos se incluyen varios discos de platino en Estados Unidos y grandes temas como 'Modern Day Cowboy', 'Love Song' y 'What You Give'.

Blackberry Smoke

Con un estilo que recuerda a históricos grupos como The Black Crowes o Lynyrd Skynyrd, Blackberry Smoke están llamados a ser la siguiente gran banda de southern rock de la historia. Su impresionante show está cargado de contundencia a golpe de guitarra y canciones pegadizas. Una banda que es carne de ARF y cuya actuación, en fecha exclusiva, es una apuesta segura para cualquier amante del rock.

The Living End

Juntando lo mejor del rockabilly, el punk y el rock alternativo, The Living End ofrecerán en Mendizabala su única actuación del año en el país y presentarán su reciente LP 'Wunderbar', que materializa su vuelta a sonidos más crudos e inmediatos con guitarras afiladas y una contundente batería.

Lucero

Los estadounidenses Lucero son una banda que reúne lo mejor del country, soul y rock americano teniendo siempre presente a su amada Memphis, que les ha otorgado un día en el calendario de la ciudad, el Lucero's Day. Ya han pasado más de dos décadas desde que comenzaron su prolífera andadura musical, que ha culminado en su recién aparecido Among the Ghosts, el noveno de su carrera. Además, sus composiciones han llegado al cine como en la película Mud o el cortometraje Hellion. La de ARF será su única actuación en España.

Morgan

Morgan nació en Madrid hace seis años y se han convertido en una de las bandas más importantes de la actualidad a nivel nacional. Entre sus filas, Alejandro Ovejero, David Schulthess, Ekain Elorza, Paco López y Carolina de Juan, cuya impresionante voz inunda cada tema. Ahora están inmersos en la gira de su trabajo 'Air' y ya es habitual que cuelguen el cartel de «no hay entradas» allá por donde vayan.

Starcrawler

Según Starcrawler, el mejor remedio para la apatía y el aburrimiento es poner a todo volumen cualquiera de sus temas. Puede sonar a farol pero esta banda de Los Ángeles son una de las últimas sensaciones del punk rock gracias a su debut homónimo. Su directo, que veremos en fecha única en ARF, está dirigido por la imprevisible y siniestra frontwoman Arrow de Wilde, y promete no dejar a nadie indiferente a golpe de actitud, riffs y una fascinante puesta en escena.

Unsane

Pioneros del noise rock, agresivos, banda de culto… Unsane demostrarán en el próximo Azkena Rock Festival que todos estos adjetivos se quedan cortos. Este power trío de finales de los 80 se declaran culpables de los problemas auditivos de sus fans y no tienen ninguna intención de parar. El pasado año los neoyorquinos publicaron su apabullante nuevo trabajo 'Sterilize', que les ha vuelto a colocar en la vanguardia gracias su potente y único estilo. Llegan al ARF en fecha exclusiva en 2019.

Tropical Fuck Storm

Gareth Liddiard y Fiona Kitschin de The Drones han unido fuerzas con Lauren Hammel y Erica Dunn para formar Tropical Fuck Storm. Su debut, 'A Laughing Death In Meatspace', se podría definir como un extraordinario viaje de psicodelia abrasiva con toques de punk australiano; ellos lo denominan «una perfección en sí misma dentro de la locura». Su concierto en Mendizabala será, con toda probabilidad, una de las sensaciones de la próxima edición.

Giante

Tomando de referencia a bandas como Fugazi o Hüsker Dü, los gasteiztarras Giante presentarán 'This Is Fine', un álbum de poco más de 30 minutos pero lleno de post hardcore que no da ni un respiro al oyente. Sus ritmos aplastantes y poderosas guitarras prometen crear muchas agujetas por headbanging.

Outgravity

Los también alaveses Outgravity tocarán ante su público en Mendizabala. Una de las mejores bandas de rock de Vitoria, con una frontwoman de voz espectacular que siempre va acompañada de potentes riffs de guitarra.