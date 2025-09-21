«Solidaridad y visibilidad» se dan la mano en Vitoria

B. Mallo Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:08 Comenta Compartir

«Todas tenemos familiares que sufren esta enfermedad y este año nos hemos animado a dar este paseo por ellos. Nos parece que es muy importante para las familias dar visibilidad a lo que sucede y también sentir el apoyo de todos los que participamos». Las amigas Inés y Elvira Murillo, Mariane Milán, Loli del Pozo y Reyes Merino han tenido muy claro este domingo para qué se han calzado las zapatillas. Han Recorrido los diez kilómetros de la XII Marcha Solidaria Green por el Alzhéimer organizada por EL CORREO para dar apoyo económico y también emocional a la gran comunidad de Afaraba. Algunas de ellas han llegado desde Mondragón y pertenecen a la asociación guipuzcoana gemela de la alavesa, que les ha invitado a caminar por los bellos parajes del sur de Vitoria.

Como ellas, otros 1.200 andarines se han echado a la calle animados por este periódico para apoyar la investigación de este tipo de enfermedades neurodegenerativas y respaldar de paso la labor de Afaraba con quienes las padecen y con sus familiares, que en la mayoría de los casos son los responsables directos de los cuidados. Ha sido toda una inyección de «solidaridad» y la mejor manera de «visibilizar» este tipo de demencias y las necesidades que tienen quienes las sufren.

Más de 7.000 alaveses están diagnosticados con deterioro cognitivo, pero la asociación incluye a los allegados y eleva hasta 50.000 los afectados. Algunos han formado parte del animado batallón 'verde' que ha desafiado los malos augurios meteorológicos y ha enfilado hacia Olárizu para caminar contra el olvido.

Ana Belén Jiménez y Asier Gallego tienen también un familiar afectado y ella es socia de Afaraba, donde no dudan en participar en sus charlas y actividades. «Este tipo de eventos están muy bien porque, además de recaudar fondos que son muy necesarios, hay un fin social de dar a conocer esta enfermedad», ha detallado la madre de las pequeñas Delia y Noa. Los dos progenitores han cumplimentado el recorrido a riguroso pie, pero ellas lo han disfrutado en patinete.

Porque la Marcha Solidaria Green no excluye a nadie, ni mayor ni pequeño, ni alto ni bajo. Y también echa por tierra esa leyenda urbana de que los jóvenes de hoy en día pasan de ayudar a los demás. Así lo han evidenciado, por ejemplo, tres veinteañeras como Hiart Nevado, Sara Bardeci y Alba Martín, quienes se apuntaron a la caminata «tras ver un cartel en la calle» y han mostrado sus ganas por completar la decena de kilómetros. «Lo hacemos para ayudar a Afaraba y pasar un buen rato», han afirmado mientras mostraban con orgullo un bolso 'tote bag' que habían adquirido en el puesto de venta de artículos de la asociación.

Ellas han sido debutantes en esta cita anual de EL CORREO que ha cumplido su duodécima edición. Pero hay familias que no se pierden una y se ponen la ropa deportiva en cuanto se presenta la ocasión. Tras pasar por el 'photocall' para inmortalizar el momento, Blanca, Cristina y Luis Etxazarra, Unai Ruiz de Azuay Amparo Ogueta han estirado sus gemelos para emprender la ruta un septiembre más. «Nos juntamos abuela, hijos y nieto», ha destacado Amparo con una enorme alegría. «Mientras aguante el cuerpo, sobre todo el mío, vendremos todos los años porque nos gusta colaborar con estas causas solidarias», ha relatado la más mayor de este grupo.

Juani Amado, Menchu Gamarra y María Luisa Alonso son otras de las veteranas de las marchas organizadas por este periódico. «Nos motiva mucho el paseo porque somos muy amigas de salir al monte», han afirmado antes de la salida. Y ese ímpetu quedaba corroborado al ser de las primeras en tocar la campana y superar el reto: «Todos los años venimos para ser solidarias y además hemos conseguido librar el agua después de una noche que asustaba».

Conchi López de Etxezarreta, Ever García, Denny Hernández, Míriam Herrera, Nancy Giraldo, Jerónimo Echavarría, Janet García, Nery Flórez, Isabel Ángel, Camila Arias, Paula Parada y Deisy Castañeda forman parte de un grupo de en torno a una veintena de personas, el más numeroso de los que se han congregado en el paseo. Casi todos ellos son de origen colombiano, llevan pocos años en Vitoria y se han sumado «gustosamente» a esta movilización «para dar visibilidad a esta enfermedad que nos puede tocar a todos y colaborar en la investigación». Jóvenes y mayores. De aquí y de allí. Pero todos unidos contra el olvido.