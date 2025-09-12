El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los jardineros han trasladado más de 5.000 firmas de apoyo al Ayuntamiento. Jesús Andrade

Los sindicatos de los jardineros de Vitoria en huelga se desmarcan de los ataques a Artolazabal

Denuncian la «prevaricación» del Ayuntamiento con su actuación en Olárizu y le exigen «implicarse en la negociación»

B. Mallo

Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:45

Los tres sindicatos convocantes de la huelga de los jardineros de Enviser (ELA, LAB y ESK) así como el comité de empresa se han desmarcado ... del último episodio de acoso que sufrió este jueves la teniente de alcaldesa, Beatriz Artolazabal. Desconocidos lanzaron panfletos ante su domicilio con insultos, tachándola de fascista, caricaturizada con un bigote de Hitler y en los que se difundía un muñeco con su rostro ardiendo en la hoguera de Judimendi.

