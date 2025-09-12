Los sindicatos de los jardineros de Vitoria en huelga se desmarcan de los ataques a Artolazabal

Los tres sindicatos convocantes de la huelga de los jardineros de Enviser (ELA, LAB y ESK) así como el comité de empresa se han desmarcado ... del último episodio de acoso que sufrió este jueves la teniente de alcaldesa, Beatriz Artolazabal. Desconocidos lanzaron panfletos ante su domicilio con insultos, tachándola de fascista, caricaturizada con un bigote de Hitler y en los que se difundía un muñeco con su rostro ardiendo en la hoguera de Judimendi.

La máxima responsable política en la negociación de este conflicto que se extiende durante cinco meses y medio señaló directamente como responsables de este nuevo ataque contra su persona a los trabajadores de Enviser, pero sus representantes eludieron su actuación directa.

«Los sindicatos y el comité de huelga nos responsabilizamos de las acciones que convocamos, firmamos y realizamos. En ningún caso hemos realizado ninguna acción en esos términos. Tenemos un calendario de actuaciones y no nos podemos responsabilizar de las de acciones a las que no hemos convocado», han señalado.

Lejos de condenar esos ataque a Artolazabal, han manifestado que «es el momento de tener madurez política y mirar hacia adelante» y que no toca «entrar en pugnas políticas partidistas», sino centrarse en conseguir «un convenio digno con salarios dignos». «Hay constantemente intoxicaciones y se intenta desviar el foco del centro del conflicto, que es que el Ayuntamiento tiene que implicarse de una vez por todas de manera real en su resolución», han constatado.

Los representantes sindicales han desviado el tiro hacia la actuación del Ayuntamiento este miércoles, cuando trató de adecentar las campas de Olárizu de cara a la celebración de la romería de este lunes. «Hay un delito de prevaricación por parte de la Corporación municipal porque avisa de manera intencionada de que va a incumplir la ley, los servicios mínimos y que va a contratar trabajadores para suplantar las tareas», han denunciado.

5.000 firmas de apoyo

En un acto en el que han entregado 5.000 firmas ciudadanas de apoyo a su movilización en las oficinas municipales de San Martín, los jardineros han reclamado «la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años» con un salario mínimo «de 1.500 euros para este año y 1.600 para el que viene». «Lo que tenemos sobre la mesa no garantiza ni siquiera la recuperación del poder adquisitivo perdido, que es cercana a 3.000 euros anuales por cada trabajador», han desvelado.

Los sindicatos han reiterado que en la última reunión, celebrada en julio, la empresa detalló que es el Ayuntamiento quien impide una subida de salarios que alcance las pretensiones del comité. Ahora tienen previsto encarar una nueva negociación con Enviser «para ver si hay cambios en esa posición porque mejorar los salarios de manera sustancial es la única manera de que se solucione el conflicto».

Coincidiendo con la celebración de Olárizu, el lunes los jardineros llevarán a cabo una concentración en la rotonda de Esmaltaciones, donde reclamarán de nuevo al Ejecutivo municipal que se implique en la negociación para resolver el conflicto. «Queremos reabrir la negociación para cerrar un acuerdo digno. Creemos que hay posibilidad de hacerlo porque ha habido avances, aunque hayan sido lentos. Si el Ayuntamiento quiere solucionar el conflicto, tiene en su mano las claves para que esta huelga finalice», han exigido.