El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Las siete detenciones en diez días de un delincuente en Vitoria

«Está desatado. No quiere que le atiendan en el hospital. Como no se tomen medidas con él, la va a liar más pronto que tarde», avisan agentes policiales

David González

David González

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:15

Un delincuente común ha aglutinado siete arrestos en diez días. Su serie delictiva arrancó a principios de la semana pasada y se cerró el miércoles ... . Se trata de un varón que, según fuentes internas de la Ertzaintza y de la Policía Local, «lo mismo sustrae bicicletas que hurta móviles o te roba un artículo en un supermercado». Y actúa con el denominador común de que «siempre responde con mucha agresividad» a la llegada de las patrullas cuando es descubierto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una turista vasca, vecina de Vitoria, en un accidente de bicicleta en Ecuador
  2. 2

    Muere una turista vasca en un accidente de bicicleta en Ecuador
  3. 3

    La huelga de jardineros sigue firme tras otra reunión sin ningún avance
  4. 4

    Propietarios de Bizkaia y Cantabria luchan contra el derribo de 50 casas en Laredo
  5. 5

    Fulminan el 'late night' de Jimmy Kimmel tras dos décadas en antena y Trump lo celebra
  6. 6

    Una cadena humana rodea el Parlamento vasco para protestar contra el genocidio en Gaza
  7. 7 Homenaje en Bilbao a los ocho vascos asesinados por yihadistas
  8. 8

    Una cadena humana rodea el Parlamento vasco para protestar contra el genocidio en Gaza
  9. 9

    El aeropuerto de Vitoria potenciará su pista y terminal
  10. 10

    El sindicato CSIF pide limitar al «1%» de la plantilla de Justicia el conocimiento de euskera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las siete detenciones en diez días de un delincuente en Vitoria

Las siete detenciones en diez días de un delincuente en Vitoria