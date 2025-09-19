Las siete detenciones en diez días de un delincuente en Vitoria

Un delincuente común ha aglutinado siete arrestos en diez días. Su serie delictiva arrancó a principios de la semana pasada y se cerró el miércoles ... . Se trata de un varón que, según fuentes internas de la Ertzaintza y de la Policía Local, «lo mismo sustrae bicicletas que hurta móviles o te roba un artículo en un supermercado». Y actúa con el denominador común de que «siempre responde con mucha agresividad» a la llegada de las patrullas cuando es descubierto.

«Meterle en el calabozo equivale a lío asegurado», admite una ertzaina conocedora de la situación de esta persona. En al menos una ocasión, agentes de la comisaría de Portal de Foronda tuvieron que entrar en su celda «protegidos con escudos» para reducirle. «Se mea, te escupe...», desliza otro uniformado.

«Está desatado. No quiere que le atiendan en el hospital. Como no se tomen medidas con él, la va a liar más pronto que tarde», advierte otro ertzaina. Debido a que presuntamente comete delitos leves –robos, hurtos– hasta ahora ha librado de que algún juzgado de Instrucción le envíe de manera preventiva a prisión. Pero eso sí, en el Palacio de Justicia ya comienza a ser conocido por sus continuas visitas.

«Orinar» frente al edificio

«Una mañana que salió en libertad con cargos no se le ocurrió otra cosa que pararse frente a una de las paredes del edificio y orinar», rememoran desde la sede judicial de la Avenida de Gasteiz. Le abrieron un expediente administrativo que, «probablemente no abone si se declara insolvente». No se le conoce empleo.

Fuentes internas de las comisarías coinciden en advertir sobre la «peligrosidad» de este delincuente. Eso sí, en varios de sus siete arrestos, desde ambas sedes policiales se decidió no presentarle ante la autoridad judicial. Según ha sabido este periódico, está en libertad con cargos a la espera de un juicio rápido. «Súmale que en agosto tuvo otras cinco intervenciones sólo con nosotros», subrayan desde la Ertzaintza.