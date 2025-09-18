Detenido en Vitoria por atacar con un cinturón a unos ertzainas Primero fue arrestado por robo de bicicletas, pero tras su puesta en libertad escupió a los agentes y arremetió contra ellos

I. M. Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:40 Comenta Compartir

Detenido por robar bicletas primero y por atacar a unos policías después. Ocurrió este miércoles en Vitoria. La Ertzaintza detuvo a un joven al que sorprendieron robando bíciclos de madrugada. Todo empezó poco antes de las cinco de la mañana, cuando un agente de paisano adscrito a la Sección de Miñones observó en un aparcabicis de la Plaza de la Provincia cómo este varón, de 26 años, había forzado el candado de una bicicleta y estaba intentado romper el de una segunda.

El sospechoso intentó huir, pero, tras una breve persecución, fue alcanzado y retenido hasta que una patrulla de la Ertzaintza se encargó de su traslado a dependencias policiales en calidad de detenido por robo con fuerza. Pese a mantener allí una actitud agresiva, tras finalizarse las diligencias policiales, fue puesto en libertad. Pero la historia no acabó ahí.

A continuación, ya en el exterior de la comisaría, escupió a varios agentes y arremetió contra ellos con su cinturón, lo que motivó que fuera detenido por segunda vez en pocos minutos, en esta ocasión por atentado contra agentes de la autoridad. El arrestado, de 26 años y con amplios antecedentes policiales, deberá comparecer en próximas fechas ante la autoridad judicial.