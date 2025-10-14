Servicios mínimos para el paro por Palestina de este miércoles: 30% en el transporte y como un festivo en sanidad Las protestas dejarán sin comedor a todos los colegios públicos y amenazan con paralizar el sistema educativo

Octavio Igea Martes, 14 de octubre 2025, 14:22

Los sindicatos han confirmado durante las últimas horas que mantienen la jornada de «paro general» con la que este miércoles, 15 de octubre, quieren expresar su solidaridad con el pueblo palestino, denunciar el genocidio y la colonización desarrollado por Israel y exigir a la patronal y a las administraciones «el cese de toda relación comercial» con el país hebreo. La protesta fue convocada a principios de mes y ratificada ahora pese las novedades que se están registrando en torno a la situación en Gaza, donde este lunes ha empezado el intercambio de rehenes y presos en el marco del plan de paz auspiciado por Estados Unidos. Las centrales consideran que «sigue habiendo razones para movilizarse» y que «todavía queda mucho por hacer».

La llamada a parar es unánime en España y en Euskadi. Aunque divididos en diferentes convocatorias todos los sindicatos han instado a sus afiliados a detener su jornada entre tres y cuatro horas con excepción del sistema educativo en el que la propuesta de huelga afecta a toda la jornada laboral y va a dejar sin comedor los colegios públicos. El transporte público también se verá afectado las veinticuatro horas. Pasado el mediodía se llevarán a cabo manifestaciones conjuntas en las tres capitales, y la asociación Gernika-Palestina ha programado otra en Vitoria para las cinco y media de la tarde.

Conforme a lo anunciado el paro general está convocado entre las once de la mañana y las dos de la tarde. En el caso de las personas que trabajan a turnos la propuesta es que detengan su actividad de tres a seis de la mañana o de siete de la tarde a diez de la noche. A los principales sindicatos se han sumado durante las últimas horas también colectivos como el Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU. El Departamento de Trabajo y Empleo ha publicado este lunes el decreto de servicios mínimos para los sectores públicos principales.

Sanidad Urgencias al 100% y Atención Primaria como un sábado

El sistema sanitario público es en el que mayores servicios mínimos plantea el Gobierno vasco. La obligatoriedad de salvaguardar la salud obliga a que las Urgencias y los PAC funcionen al 100%, igual que los sistemas de Emergencia de SOS Deiak. En los hospitales la atención a los pacientes deberá ser equivalente a la de un festivo y en Atención Primaria a la de un sábado.

Residencias y centros de día La mitad del personal y un 20% de limpiadores

Deberá mantenerse el 50% de las personas cuidadoras, ATS y cocineros tanto en residencias como en centros de día. En el caso de las primeras, la cifra debe elevarse al 60% en los turnos de mañana y noche que coincidan con desayunos, cenas y el horario de levantarse y acostarse. Se mantendrá el transporte para las personas dependientes que acuden a centros de día y no tengan opción de llegar de otro modo.

Transporte público 30% del servicio durante todo el día y al menos el 20% de las gasolineras

Los autobuses, trenes, tranvías y funiculares mantendrán durante las horas de huelga, que en principio no coinciden con las habitualmente críticas de cada jornada, un servicio equivalente al 30%. Euskotren ya ha anunciado que aplicarán la restricción a sus circulaciones durante toda la jornada en Vitoria. Se dará prioridad además a las rutas que carezcan de transporte público alternativo que lleguen a centros sanitarios. Debe garantizarse además el funcionamiento de las autopistas y de al menos el 20% de las gasolineras.

Educación Sin comedor en los centros públicos

A diferencia del resto de sectores que registrarán paros parciales, los trabajadores de universidades, haurreskolak, ikastolas y colegios públicos, concertados y privados están llamados a parar mañana durante toda la jornada. El decreto de servicios mínimos obliga a que como mínimo haya en el centro una persona del equipo directivo y un profesor por cada etapa educativa. Este último contingente deberá elevarse en una personas más por cada cien alumnos que tenga el centro. En el caso de los responsables de las aulas y centros de educación especial deberán trabajar el 50% del profesorado. Lo que ya está garantizado es que los comedores de la red pública no funcionarán al no estar considerado un servicio esencial.