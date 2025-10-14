El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Concentración de Gernika-Palestina en la Plaza de España

Gernika-Palestina llama a participar en la manifestación y cacerolada de la jornada de paro de este miércoles

La concentración se realizará mañana en la Plaza de la Virgen Blanca a partir de las 19.30 horas

Jon Casanova

Vitoria

Martes, 14 de octubre 2025, 14:14

Comenta

«Hoy más que nunca nos tenemos que seguir movilizando». Con esta frase, la asociación Gernika-Palestina realiza un nuevo llamamiento a la ciudadanía vasca ... para participar en la cacerolada y concentración convocadas mañana a las 19:30 horas frente a los ayuntamientos de Euskadi y que en Vitoria tendrá lugar en la Plaza de la Virgen Blanca. La protesta coincide con el paro general impulsado por sindicatos y colectivos estudiantiles, en lo que describen como un «día de inmovilización» para exigir justicia y mantener la presión «al gobierno genocida de Israel», ha defendido Ibon Meñika, portavoz de Gernika-Palestina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El doble «homicidio» de Izaro y Cristian en Júndiz, pendiente de un análisis en Alemania
  2. 2

    Estos son los colectivos radicales unidos contra Falange pero que no se soportan entre sí
  3. 3

    Emakunde investiga un caso de «acoso sexual» en el udaleku de Bernedo
  4. 4 Los servicios mínimos por la huelga afectarán mañana a metro y Bizkaibus todo el día
  5. 5 Los servicios mínimos por la huelga afectarán mañana a metro y Bizkaibus todo el día
  6. 6

    Lonjas desde 75 euros para reactivar Salburua, Zabalgana y Casco Viejo
  7. 7

    Una empresa alavesa puede devolver la vista a partir de un diente
  8. 8

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  9. 9

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  10. 10

    Emakunde investiga un caso de «acoso sexual» en el udaleku de Bernedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Gernika-Palestina llama a participar en la manifestación y cacerolada de la jornada de paro de este miércoles

Gernika-Palestina llama a participar en la manifestación y cacerolada de la jornada de paro de este miércoles