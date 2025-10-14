Gernika-Palestina llama a participar en la manifestación y cacerolada de la jornada de paro de este miércoles

«Hoy más que nunca nos tenemos que seguir movilizando». Con esta frase, la asociación Gernika-Palestina realiza un nuevo llamamiento a la ciudadanía vasca ... para participar en la cacerolada y concentración convocadas mañana a las 19:30 horas frente a los ayuntamientos de Euskadi y que en Vitoria tendrá lugar en la Plaza de la Virgen Blanca. La protesta coincide con el paro general impulsado por sindicatos y colectivos estudiantiles, en lo que describen como un «día de inmovilización» para exigir justicia y mantener la presión «al gobierno genocida de Israel», ha defendido Ibon Meñika, portavoz de Gernika-Palestina.

«Estamos en una situación totalmente mejorada teniendo en cuenta los últimos dos años», ha expresado Meñika quien advierte que hay que tomar el contexto de alto al fuego «con cautela» debido a que «es posible que hayan situaciones que pongan en cuestión como hemos visto anteriormente». No obstante, muestran alivio por el «menor riesgo de perder la vida» pero sostienen que la movilización debe seguir y que además se debe «llevar a los tribunales internacionales y ante la comunidad internacional a los genocidas», ha sostenido Eneko Gerrikabeitia, miembro de Gernika-Palestina y presidente de Mundubat.

Junto a ello, desde la iniciativa ciudadana instan a la ciudadanía a seguir presionando para crear una condiciones de paz duraderas para que «el pueblo palestino pueda decidir su futuro», ha pronunciado Meñika. Gerrikabeitia ha recordado que «de cada diez personas en Gaza, una ha perdido la vida o ha sido herida» y que «nueve de cada diez hogares están destruidos». Ha destacado además la necesidad de mantener la solidaridad vasca, tanto en la movilización social como en el apoyo material a las organizaciones palestinas para que «una vez más el pueblo palestino sienta el calor del pueblo vasco».

Del mismo modo, han señalado que la Unión de Comités de Mujeres de Palestina y los Comités de Agricultores de Gaza sigue buscando un espacio seguro para continuar prestando servicios a mujeres, niñas y niños «con graves limitaciones y riesgos altos de seguridad» sumado a falta de recursos, desplazamientos masivos y bloqueos que dificultan la entrega de ayuda humanitaria. «Siguen viviendo a la intemperie, sin acceso a mantas ni utensilios básicos de cocina», ha lamentado Gerrikabeitia.