Una senda junto al Zadorra bordeará las piscinas de Gamarra

El Zadorra ganará otro bonito paseo a su paso por la zona de las piscinas de Gamarra y que se suma al resto de itinerarios verdes de esta parte del Anillo Verde que conecta con el recorrido del viejo trenico. Según explicó este viernes la alcaldesa, Maider Etxebarria, la nueva senda se extenderá a lo largo de 973 metros, entre la Vía Verde del Vasco-Navarro y el puente de la carretera N-240, a la entrada del pueblo de Gamarra. Tendrá tres metros de anchura, suficiente para que puedan pasar peatones y bicicletas.

Al discurrir junto al recinto deportivo y para preservar la privacidad de bañistas y senderistas, se levantará un vallado de dos metros de altura y una «franja verde de dos metros de anchura con plantaciones autóctonas que reforzarán la biodiversidad del entorno y actuarán como barrera natural». Habrá que cambiar de sitio parte del mobiliario y algunas instalaciones del parque pero eso no afecta ni a las zonas de picnic, ni al embarcadero ni a la bolera». El presupuesto es de 200.000 euros (IVA incluido). Una vez adjudicadas, las obras tendrán un plazo de ejecución de cinco meses.

Antigua salida hacia Estella

Por otro lado, la antigua carretera N-132 se ha transformado ya en un camino libre de coches. Este tramo de 332 metros entre Elorriaga y el puente sobre el río Santo Tomás, que durante décadas fue la salida de la ciudad en dirección hacia Estella, se integra en la red de itinerarios que conforman la vuelta al Anillo Verde.

La vieja calzada se ha convertido en una plataforma de tres metros de ancho para el tránsito de peatones y bicicletas. Se ha creado una franja verde destinada a acoger diversas especies de árboles y diferentes tipos de plantaciones, mientras se mantendrá una zona de dos metros de anchura para el paso de maquinaria agrícola y vehículos de servicios.