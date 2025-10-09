El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fotograma de los documentales 'Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako', 'Hombre bala', e 'Itoiz, udako sesioak'.
Agenda Álava

La Semana del Documental Vasco regresa a Vitoria en su edición más musical

La undécima edición del ciclo organizada por Fundación Vital se celebra del 20 al 24 de octubre en Dendaraba

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Jueves, 9 de octubre 2025, 16:09

Comenta

Como si tuviéramos la posibilidad de mirar por una mirilla y observar las vidas de personajes peculiares y creativos que han destacado en el terreno artística. Pero también como una forma de escucharlos a través de sus propias canciones. De esa forma se entienden buena parte de los títulos de la undécima edición de la Semana del Documental Vasco, que se celebra del 20 al 24 de octubre en Vital Fundazioa Kulturunea (Dendaraba) de Vitoria, con entrada libre. Entre esas películas dedicadas a grupos y bandas figuran 'Hombre bala', con Mikel Erentxun como protagonista; 'Lourdes Iriondo, ez gera alferrik pasako'; 'Itoiz, udako sesioak'; y 'Bailando a golpes', una panorámica sobre diferentes baterías.

En el arranque del ciclo del lunes 20 de octubre se recupera la figura de un cineasta que abrió camino en la experimentación. 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine', dirigido por Gaizka Urresti, que ganó el Goya al mejor documental por 'Labordeta, un hombre sin más'. En esta nueva cinta se cruzan testimonios de José Sacristán, Ángel Pardo o Fernando Guillén Cuervo, quienes repasan su trayectoria. El filme sobre el autor de 'Navajeros' y 'El pico' dibuja a un personaje que se puso tras la cámara de la marginalidad y vivió en sus propias carnes el «descenso a los infiernos de la drogadicción». El filme se estrenó hace unas semanas en el Festival de San Sebastián. Urresti es conocido en Vitoria, donde ha participado en diferentes ciclos y ha sido premiado con otros proyectos como 'Mi querido balón', dirigido por Gaizka Urresti.

El batería vitoriano Álvaro Larrory, conocido de la escena musical por diferentes proyectos como The Brontës, In-Albis o Pájaro 1 Pájaro 2, presenta al día siguiente 'Bailando a golpes', un retrato coral sobre los bateristas y ese pulso rítmico tan necesario en una banda. Como un repaso de la carrera de Mikel Erentxun, sus éxitos y temores se puede ver 'Hombre bala' (miércoles 22), ópera prima de Anuska Ariztimuño, que se mueve entre la introspección y la celebración.

El jueves 23 se proyectará 'Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako', de Inge Mendioroz Ibañez. La vida de la cantante y activista cultural se cuenta a través de imágenes de archivo y testimonios que conforman un relato profundo. ¿Y quién no ha cantado o al menos tarareado 'Lau Teilatu'? 'Itoiz, udako sesioak', un documental firmado por Larraitz Zuazo, Zuri Goikoetxea y Ainhoa Andraka revisa la trayectoria de la banda de rock progresivo. Todas las proyecciones se iniciarán a las 19.30 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aplausos, abrazos y bengalas en la vuelta al trabajo de los jardineros de Vitoria: «Hemos ganado»
  2. 2

    La cena de Navidad en Vitoria que acabó en un ataque sexual
  3. 3

    La Ertzaintza detiene a tres jóvenes como sospechosos de un doble apuñalamiento en Vitoria
  4. 4 Los vitorianos verán «on line» cuántas aperturas llevan del contenedor marrón
  5. 5 La discoteca The End regresa enfocada al tardeo en Vitoria
  6. 6 Detenido un menor de 13 años por hacer esta pregunta a ChatGPT
  7. 7

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  8. 8

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  9. 9

    Mercedes Vitoria prepara los nuevos modelos de combustión para mayo de 2028
  10. 10

    Pillado cuando huía con una veintena de camisetas de la NBA y dinero de una tienda de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Semana del Documental Vasco regresa a Vitoria en su edición más musical

La Semana del Documental Vasco regresa a Vitoria en su edición más musical