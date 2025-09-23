Los secretos tras los efectos especiales del cine se desvelan en Vitoria

Ramón Albertus Martes, 23 de septiembre 2025, 13:55 Comenta Compartir

¿Cómo se crean los monstruos de las películas? ¿Quién trabaja en esa caracterización? ¿Cuánto hay de artesanal en el proceso? ¿Qué papel juegan los efectos especiales? Esas son algunas de las preguntas que le vienen a la cabeza a muchos cuando se detiene y piensa en los personajes de algunas cintas. Con 'El arte de hacer posible lo imposible', Amador Rehak, coordinador de efectos especiales, director de arte y dibujante de storyboard, resolverá algunas de esas dudas. La charla impulsada por Apika (Asociación de Productores Audiovisuales de Álava) se producirá el próximo martes 30 de septiembre en la sala Vital Fundazioa Kulturunea de Vitoria (Dendaraba), con entrada libre hasta completar el aforo.

«Compartirá con el público los secretos de un oficio capaz detransformar la imaginación en realidades inolvidables», anuncia la entidad presidida por Maite Ruiz de Austri, ganadora de dos Goya y referente en el terreno de la animación. Esta cita se enmarca en una serie de encuentros con figuras de primer nivel en una industria cada vez más pujante.

Durante el encuentro, Rehak desvelará cómo es la labor del departamento de arte y efectos especiales en diferentes tomas y figuras. «Desde monstruos y caracterizaciones mágicas, hasta heridas irreales, vestuarios fantásticos y decorados únicos». Rehak cuenta con una amplia trayectoria en cine y televisión. Ha participado en proyectos como '800 balas' del director Álex de la Iglesia, 'Airbag' de Juanma Bajo Ulloa, o 'La Casa de Papel'.