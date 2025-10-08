Samuel Vernal, el abogado vitoriano que se sumerge en una saga de crímenes en los pantanos de Álava Presenta su quinta novela 'El verdugo del agua' este viernes en la librería Astrolibros 2. El thriller se ambienta entre Vitoria y Bilbao

Ramón Albertus Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:15 Comenta Compartir

Samuel Vernal (Vitoria, 1979) recuerda con nitidez el día en que un tío suyo le regaló las colecciones de El Barco de Vapor. «Es que me abrió un nuevo mundo. A partir de ahí me hice adicto a leer, empecé a escribir para mí y también gané algunos concursos de relatos», cuenta el autor, que compagina su pasión literaria con su trabajo en el ámbito del derecho mercantil.

Con su quinta novela, 'El verdugo del agua', Vernal se adentra en una serie de crímenes cometidos en pantanos cercanos a Vitoria. Lo presenta este viernes en la librería Astrolibros.2 (19.00 horas), en la calle Lascaray, y el 30 de octubre en Caso 45 (19.30 horas), en Pintor Teodoro Dublang.

Ambientada entre la Llanada Alavesa y Bilbao, la historia sigue al subinspector Gorka Larssen, un policía marcado por un pasado traumático que investiga varios asesinatos. «Siempre me han interesado las relaciones familiares, los vínculos rotos entre padres e hijos», explica Vernal sobre este personaje, que forma tándem con la inspectora Karmen Ayala.

Agenda Presentación Este viernes en Astrolibros.2 (19.00 horas) y el 30 de octubre en la librería Caso 45 (19.30).

La novela Aparecen en los pantanos cercanos a Vitoria varios cadáveres de parejas jóvenes. Los encargados de la investigación son Gorka Larssen y Karmen Ayala, subinspector e inspectora de la Ertzaintza.

El origen de la historia mezcla la casualidad y la obsesión. «Recuerdo un crimen que ocurrió en Susqueda, en un pantano, que se me quedó grabado. Luego, leyendo un artículo sobre las libélulas, descubrí que son depredadores eficaces de la naturaleza y su voracidad no es muy conocida», relata el escritor. Ese insecto se convierte en un símbolo recurrente a lo largo de las 408 páginas, presente tanto en la escena del crimen como en otros pasajes. «No los mata por placer, sino por lo que son», reza la sinopsis sobre el asesino de esta intriga.

Entre los escenarios reconocibles para los lectores alaveses figuran el Seminario Diocesano, la comisaría de la Ertzaintza en Lakua o varios templos rurales, como las iglesias de Alaiza y Gazeo, célebres por sus pinturas murales. «Me interesaba mucho el misterio en torno a la fecha exacta en que fueron pintadas y a lo que representan», apunta Vernal, que también recurre a la mitología en diferentes pasajes.

Mitología vasca

«De toda la vida me ha gustado el tema del misterio y la mitología. Mi abuela materna (que en paz descanse) creía en ella y siempre nos contaba miles de historias», explica este autor que acepta la etiqueta de 'euskal noir'. «No uso mucho las etiquetas, pero entiendo que a veces ayudan desde el punto de vista del marketing editorial».

'El verdugo del agua' inaugura la saga 'Los crímenes del agua', cuya segunda parte ya está escribiendo. ¿Da el paisaje alavés para otra novela? «Sí que da. En Álava tenemos zonas con mucho potencial como localización», asegura el autor, que debutó con 'El rencor de la montaña insomne' (2017), a la que siguieron 'Soñado por brujas', 'La hermandad de la Diosa' y 'La virgen muerta'. A diferencia de las anteriores, no recurre al elemento fantástico en esta ocasión. «Siempre digo que con la abogacía estoy muy a gusto y es lo que me da de vivir, pero mi vocación es ésta», reconoce.

Vernal, además, debuta con el sello alavés Uzanza Editorial, dirigido por María Santórum. «Hubo una gran conexión, recibió el proyecto con entusiasmo y quiso apostar por la novela», señala acerca de su entrada en un catálogo en el que también figuran también autores como Haizea López o Kepa Menéndez, que han ambientado sus obras en distintos rincones del territorio.