Miles de personas se acercaron a la Feria de Ganado a disfrutar de los distintos eventos.

Miles de personas se acercaron a la Feria de Ganado a disfrutar de los distintos eventos.

Agurain celebra su día grande

Miles de personas se acercaron a la Feria de Ganado, que cumple 630 años de tradición con su concurso caballar y de queso Idiazabal

Ania Ibañez

Martes, 7 de octubre 2025, 18:23

Comenta

«Llevamos viniendo veinte años. Cuando me toca trabajar de noche duermo una hora para madrugar al día siguiente y venir a la feria», expresa ... el padre de la familia López de Arbina mientras paseaban este martes por las calles de Agurain cargados de bolsas. Una estampa muy repetida durante el día grande de sus fiestas. Habían conseguido aparcar a las nueve porque «si no madrugas ya no encuentras sitio«. Y es que »cada año viene más gente».

