Agurain celebra su día grande

«Llevamos viniendo veinte años. Cuando me toca trabajar de noche duermo una hora para madrugar al día siguiente y venir a la feria», expresa ... el padre de la familia López de Arbina mientras paseaban este martes por las calles de Agurain cargados de bolsas. Una estampa muy repetida durante el día grande de sus fiestas. Habían conseguido aparcar a las nueve porque «si no madrugas ya no encuentras sitio«. Y es que »cada año viene más gente».

En sus bolsas llevaban calcetines de lana de oveja latxa, algún queso y tallas de madera. Productos artesanales que se vendían en puestos abarrotados de curiosos; igual que los que ofrecían un talo que hacía las delicias de los visitantes.

Para los pequeños de la familia López de Arbina, Izadi y Urdax, su actividad favorita era ver a los caballos. Uno de los puntos fuertes de esta 630 edición de la feria, que ha acogido más cabezas de caballar que en años anteriores. En total se presentaban al concurso 146 ejemplares de caballo de monte del País Vasco, aunque finalmente sólo 141 se pasearon ante la atenta mirada de los espectadores. Entre los ganaderos destacaba Aratz Teilletxea, que con tan solo trece años guiaba con maestría a los ejemplares de Artazo Baserria (Elgoibar) de su familia.

«Ayudo a dar de comer a los caballos, les llevo de una tierra a otra y los limpio», explicaba sus funciones el crío, uno más entre los ganaderos con su vara de madera. La familia no se fue con las manos vacías, ya que han ganado tres primeros premios en el concurso que recogieron Teilletxea y su hermana Naia. Aún así el chaval no pretende ser ganadero como sus padres. «De mayor quiero ir a la universidad a estudiar medicina». Su hermana Naia, sin embargo, sí quiere seguir la tradición familiar.

Eginoko Artzaia, el mejor queso

El relevo generacional se hacía notar también en la 39 edición del Concurso Provincial de Quesos de Pastor, donde se cataron doce ejemplares (siete naturales y cinco ahumados) y finalmente se alzaba con el primer premio Eginoko Artzaia. Subieron al escenario a recogerlo tía y sobrina ante el estruendoso aplaudo del público. Toda una sorpresa tras la racha ganadora de La Leze, que se llevó el segundo premio. «Siempre vienes con la ilusión de ganar, pero lo importante es participar», expresaba la familia ganadora Pérez de Álbeniz. «Es fundamental tener este tipo de ferias porque cada vez somos menos productores y así nos conoce la gente».

Un sentimiento compartido por sus compañeros ganaderos, como Garikoitz Lauzurika, que había llevado seis vacas limusinas para exponerlas. «Es una feria muy potente, da igual que sea martes, siempre se llena», decía el ganadero, «así la gente puede ver el trabajo que hacemos el resto del año». Y es que la feria es una cita ineludible para muchos, ya sea para admirar los tractores de exhibición, que suscitaban comentarios de «¡Qué pedazo de bicho!», o para ver el concurso de talla de madera, que ganó José Antonio Fervenza, de Pontevedra, con su escultura de una garza, recabando el mayor aporte anual al fondo de emergencia de la Llanada con su sorteo de las cuatro tallas de madera.

Sin duda la feria de Agurain ha ido evolucionando y creciendo en estos 630 años hasta amasar un público fiel de todas partes del País Vasco. Así lo expresaban Isabel Ruíz de Eguilaz y Purificación Estíbaliz. Tras ochenta años visitando la localidad de la Llanada en este martes grande eran testigos directas del cambio vivido. «Antes aquí veníamos a vender», expresaba Estíbaliz, quien de pequeña acompañaba a sus padres con el ganado. «Se vendían los animales y también los tractores», añadía Ruíz de Eguilaz, «ahora es un día para disfrutar, ver a los vecinos y apoyar al primer sector».