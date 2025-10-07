La sala Amárica recupera la memoria de los 253 vascos deportados a campos nazis La muestra, organizada por Gogora, se inaugura este miércoles y podrá verse hasta el 23 de noviembre

Elena Jiménez Martes, 7 de octubre 2025, 15:03 | Actualizado 15:38h.

Mario Achalandabaso, Hilario Agorria, Francisco Aguilar, Eloy Amado, Fermín Arce, Jesusa Campo, Víctor Gómez Barcenilla, María Josefa Sansberro... En las paredes de la sala Amárica de Vitoria se han grabado los nombres de los 253 vascos que padecieron el horror del nazismo al ser deportados a distintos campos de concentración entre 1940 y 1945. Todos ellos son víctimas de un episodio crucial en la historia, pero sus testimonios «habían quedado condenados al olvido».

Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos ha desempolvado esos fatales recuerdos de la mano de familiares y asociaciones que trabajan en la recuperación de este pasado para «reivindicar su memoria, recordar su sacrificio, dolor y su ausencia durante 80 años». Lo ha hecho con una exposición que se inaugura este miércoles en la capital alavesa y podrá verse hasta el próximo 23 de noviembre.

La muestra, comisariada por Luis Sala, trata de recrear de la forma más visual posible este drama a través de algunos manuscritos narrados en primera persona, objetos y publicaciones históricas que dotan de rigor al recorrido. Ese material «tienen un incalculable valor sentimental y es una evidencia que permite a las familias mantener un vínculo emocional con quienes tuvieron la desgracia de sufrir el exilio, la deportación y el trato inhumano en los campos de concentración», ha subrayado en la presentación ante los medios de comunicación la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José.

Las mujeres, también víctimas

La imagen más común para retratar este período son los uniformes a rayas. De esos pijamas, no queda un rastro visible entre las familias vascas víctimas del nazismo. Pero Gogora sí ha optado por incluir en Amárica dos pertenecientes a los franceses Garri Lepage y Julien Martiche que se exhiben por primera vez en Euskadi como seña de esta época.

La muestra de lo vivido por los vascos en los campos de concentración son dos pertenencias más pequeñas, una pluma estilográfica que perteneció a Victor García y un reloj de bolsillo, propiedad de Pascual Askaskibar. «Son objetos muy sencillos, pero que adquieren otra dimensión cuando sabemos que son los únicos que conservamos de dos personas que murieron en los campos y no tenemos nada más que los relacione con ellos», ha señalado Sala en un recorrido por la muestra, en el que se ha rodeado de algunos de los familiares directos de estas víctimas.

También se conservan dos manuscritos escritos de puño y letra por por los superviventes a Mathausen y Gurs, Marcelino Bilbao, natural de Alonsotegi, y Pedro Madariaga, de Bermeo. Y se incluyen relatos de otros como el del vizcaíno Víctor Gómez Barcenilla, junto a un QR para que también se puedan escuchar sus voces. Él, por ejemplo relata su llegada a Mathausen donde «nos hicieron desnudar y completamente en cueros íbamos entrando en un salón subterráneo donde un grupo de baberos npos cortaron el pelo al rape y nos afeitaron todo el cuerpo».

Se reserva, además, un apartado especial a la historia de las mujeres como María Juana Guesalaga o Dolores García Echevarrieta porque «si los deportados han sido invisibles a los ojos de la memoria institucional, las mujeres deportadas lo han sido doblmenete por razón de su género y porque, en muchas ocasiones, su identidad se había extraviado por los nombres falsos que emplearon en la clandestinidad».