Los rincones alaveses que han hechizado a la guía de National Geographic

La guía turística 'Álava. Patrimonio, naturaleza y gastronomía en un viaje que hechiza' para dar a conocer todos los rincones del territorio se publicará mañana ... con la edición de noviembre de la revista 'Viajes National Geographic', que cuenta con una audiencia potencial de más de 3,5 millones de lectores y viajeros. Con un total de 36 páginas repartidas en siete capítulos, uno por cada una de las Cuadrillas de Álava, esta guía expone los principales atractivos de la oferta de patrimonio, naturaleza y gastronomía de cada lugar.

En el caso de Vitoria, se habla del Anillo Verde, de la Catedral de Santa María y la Almendra Medieval. En el caso de Rioja Alavesa se inmortalizan las villas medievales, bodegas y dólmenes. Si miramos Añana, que protagoniza la portada de la guía con una espectacular fotografía de las salinas, se habla de las torres y castillos, Valderejo el Jardín Botánico de Santa Catalina. Aiaraldea aporta sus cascadas, medievo, museos y bodegas de txakolí, mientras que Gorbeialdea tiene sus hayedos, el Santuario de Oro y sus montañas. Por último, en la Llanada podemos encontrar las iglesias pintadas de Alaitza y Gazeo, senderismo y queserías de Idiazabal, mientras que en Montaña Alavesa está el Parque Natural de Izki, el Vasco-Navarro y Mina Lucía.

Para completar toda la información de cada rincón del territorio, la guía cuenta con un apartado final con ideas para disfrutar de la mejor gastronomía en cada localidad, además de incluir un calendario con eventos culturales y deportivos como el Azkena Rock Festival, el Ironman, el Jazzaldia y el FesTVal, entre muchos otros. Todo esto se ve acompañado por un diseño cuidado y fotografías espectaculares que son firma de National Geographic, quien ya ha colaborado con el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Álava con anterioridad, nombrando a Vitoria como uno de los mejores destinos del mundo en la selección internacional Best of the World en 2021.

El director de la revista, Javier Zori, ha descrito el proceso de creación de esta guía durante su presentación hoy lunes como «una forma de reencontrarnos y redescubrir este territorio». Ha añadido que Álava es «un destino con muchísimo futuro» por las «singularidades de sabores, paisajes y patrimonio cultural» en el territorio. «Es de esos lugares en los que es difícil que uno se sienta turista». Ha explicado que esto se debe a que «las cosas no se han hecho pensando en un turismo masificado» y que «todos los esfuerzos se hacen con respeto a la materia prima, tanto cultural, tradicional, como gastronómica», lo que hace que «cuando se comparten con el viajero, se hace de forma muy honesta y vernacular».

Ha descrito como «increíble» que un territorio tan «manejable y accesible» tenga «lugares tan diversos y diferentes», añadiendo que «el concepto de viajar por Álava se está poniendo de moda poco a poco» al ser un destino que «ofrece muchísimos 'inputs' e impactos que están muy diferenciados entre sí», destacando puntos menos conocidos como «las queserías de Idiazabal o las bodegas de txakolí». También ha recalcado «la buena logística que tiene todo el territorio». Ha expresado que con esta guía esperan generar «un destino único y un viaje muy singular que los turistas compartirán con sus amigos, aumentando el impacto de este proyecto».

Destino de calidad

Un sentimiento compartido por el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, que ha descrito la guía como un «nuevo impulso a Álava y un motor de atracción al conjunto de Euskadi» y «una mezcla perfecta de lo que es la provincia: tradición y vanguardia». «Este territorio es el que tiene mayor potencial de crecimiento turístico», ha recalcado Hurtado al tiempo que ha añadido que desde 2019 «ha habido un aumento del 25% en entradas y del 34% en pernoctaciones». Respecto a la bajada del 7% este año respecto a 2024 ha explicado que «ha disminuido el número de entradas, pero ha habido una subida en pernoctaciones». «Han entrado menos turistas, pero se están alojando más tiempo», ha explicado.

La diputada de Empleo, Comercio y Turismo, Cristina González, ha expresado que esta guía tiene como objetivo «poner en manos del viajero una oferta integral que invite a conocer toda la provincia más allá de Vitoria y Rioja Alavesa». Con esta publicación se espera que quien visite la comarca «tenga motivos para pasar más tiempo entre nosotros y repartir de forma equilibrada los beneficios del turismo en todo el territorio». Especialmente se busca atraer más viajeros «en temporada media y baja», para «contribuir a la desestacionalización del sector» y así «consolidar Álava como un destino de calidad, sostenible e inclusivo».