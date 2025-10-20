El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La guía se divide en las siete Cuadrillas de Álava, una sección de gastronomía y una agenda cultural. Blanca Castillo

Los rincones alaveses que han hechizado a la guía de National Geographic

Los lugares más destacados de las siete comarcas del territorio protagonizan la nueva edición de la revista 'Viajes National Geographic' que se publica este martes

Ania Ibañez

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:02

La guía turística 'Álava. Patrimonio, naturaleza y gastronomía en un viaje que hechiza' para dar a conocer todos los rincones del territorio se publicará mañana ... con la edición de noviembre de la revista 'Viajes National Geographic', que cuenta con una audiencia potencial de más de 3,5 millones de lectores y viajeros. Con un total de 36 páginas repartidas en siete capítulos, uno por cada una de las Cuadrillas de Álava, esta guía expone los principales atractivos de la oferta de patrimonio, naturaleza y gastronomía de cada lugar.

