Los recitales de piano a la luz de las velas toman el centro cívico Salburua

El pianista asturiano Sigfrido Cecchini será uno de los protagonistas en la agenda del centro cívico Salburua de Vitoria los días 9 y 10 de mayo. Con cuatro conciertos, el músico aspira a llenar su patio de butacas bajo la propuesta conocida como 'A la luz de las velas'. La propuesta llama la atención por su puesta en escena. «Miles de velas iluminarán suavemente el entorno, creando un ambiente íntimo, romántico y acogedor y cuyo repertorio ha sido cuidadosamente seleccionado», apunta la agencia Alunarte, que se encarga de la promoción del evento.

En cuanto al repertorio de ese recital íntimo el viernes 9 de mayo (19.30 horas) gira en torno a grandes bandas sonoras del cine, con piezas de filmes como 'Titanic', 'Gladiator', 'Juego de tronos', 'El Señor de los Anillos' o 'Forrest Gump'. Por su parte, el sábado 10, a la misma hora, Cecchini rinde homenaje a grandes del pop como The Beatles y Queen, así como a otras bandas españolas como Mecano. 'Let it be', 'I Want to Break Free' o 'Hijo de la Luna' son algunos de los clásicos que invitarán a los espectadores a corear la letra. En ambos casos las entradas van de los 20 a los 30 euros, dependiendo de la localización. Se pueden adquirir a través de la pataforma Vivetix.

En cuanto a la apertura tanto el viernes como el sábado en Salburua (18.00), las notas harán sonar clásicos infantiles. Las melodías más populares de 'Aladdin', 'Pocahontas' o 'El Rey León' forman parte del programa 'Especial Disney', en una experiencia inmersiva que incluye narración en directo a cargo de la actriz y presentadora local Itziar Gutiérrez y proyecciones visuales. En el caso de estos dos recitales, las entradas se han agotado.