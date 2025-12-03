El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El PSE condena la aparición de carteles contra Eneko Andueza en el campus de Álava

La imagen del secretario general de los socialistas vascos aparece en una diana junto a otras figuras de la escena política como Santiago Abascal, Isabel Díaz Ayuso y Vito Quiles, además de apuntar también a la Ertzaintza

I. M.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:07

Un cartel con varias figuras de la escena política con una diana sobre su cabeza ha aparecido este miércoles en las proximidades del campus universitario de Álava. Esta imagen amenazante apunta, entre otros, a Santiago Abascal, Isabel Díaz Ayuso, el agitador ultraderechista Vito Quiles y el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza. También a la Ertzaintza. La respuesta socialista ha sido rápida y contundente.

«La comisión ejecutiva del PSE quiere condenar de forma rotunda la aparición de al menos un cartel amenazante en el campus de Álava, en el que puede verse, junto a otras, una imagen de nuestro secretario general, Eneko Andueza, en una diana», denuncian a través de un comunicado.

«Ningún gesto amenazante nos es extraño a los socialistas, que hemos afrontado con toda nuestra determinación momentos muy complicados, pero no queremos dejar pasar estos intentos burdos de normalizar la violencia», prosigue la nota, que hace hincapié en que «las amenazas no son un juego».

«Son un ataque a la pluralidad. Son la forma de expresión de los totalitarios. Podéis desistir, no necesitamos alicientes para trabajar cada día con mas fuerza por una sociedad mejor, más justa y más libre».

La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, se ha sumado a la denuncia a través de sus redes sociales. «Los de siempre ponen en la diana a nuestro secretario general, entre otras personas, así como a la Ertzaintza. Algunos siguen sembrando odio para imponer su discurso excluyente», ha escrito la primer edil de la capital alavesa, que tiene previsto convocar una junta de portavoces «para condenar estos hechos» y para «seguir defendiendo la democracia y la convivencia».

La semana pasada, el PSE ya vivió un episodio similar en Donostia, en este caso unas pintadas contra Denis Itxaso en su sede de San Sebastián. Entonces la formación política afirmó que estos ataques son «intentos de empañar la labor institucional».

