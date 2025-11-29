El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pintadas contra Denis Itxaso PSE

El PSE condena la aparición de pintadas contra Denis Itxaso en una de sus sedes de San Sebastián

El consejero vasco defiende su plan de vivienda pese a lo que ha llamado como «resistencias paralizantes e intimidatorias»

Johana Gil

Johana Gil

Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:30

Comenta

La fachada de la sede del Partido Socialista de Euskadi (PSE) en el barrio donostiarra de Altza ha amanecido este sábado con pintadas contra el ... consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso. La coalisión ha condenado este acto de vandalismo y lo ha tachado de «inadmisible». Los mensajes, que aparecen en un contexto de fuerte debate sobre la política de vivienda en la ciudad, incluyen el término «mafioso» y un lema que rechaza el proyecto que el Gobierno vasco planea impulsar en la zona, «Auditz Akular no se toca».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conocido restaurante vizcaíno al que Pradales llevó a comer al presidente alemán
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  4. 4 Aita, si no eres famoso, ¿por qué te conoce tanta gente?
  5. 5

    Negocios de moda abren los domingos en el centro de Bilbao para ganar ventas
  6. 6

    ¿Qué significan los cuatro números de las líneas de Bizkaibus? La explicación que (quizás) no sabías
  7. 7

    La exconcejala de Santurtzi implicada en la filtración del examen contradice a la alcaldesa en su despedida
  8. 8 El Euromillones del viernes entrega su bote de 178 millones: resultados del 28 de noviembre
  9. 9 Ya es oficial: así quedarán las pensiones máximas y mínimas con la nueva subida para 2026
  10. 10

    Así se desarrolló la masacre del incendio de Hong Kong

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El PSE condena la aparición de pintadas contra Denis Itxaso en una de sus sedes de San Sebastián

El PSE condena la aparición de pintadas contra Denis Itxaso en una de sus sedes de San Sebastián