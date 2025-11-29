El PSE condena la aparición de pintadas contra Denis Itxaso en una de sus sedes de San Sebastián

La fachada de la sede del Partido Socialista de Euskadi (PSE) en el barrio donostiarra de Altza ha amanecido este sábado con pintadas contra el ... consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso. La coalisión ha condenado este acto de vandalismo y lo ha tachado de «inadmisible». Los mensajes, que aparecen en un contexto de fuerte debate sobre la política de vivienda en la ciudad, incluyen el término «mafioso» y un lema que rechaza el proyecto que el Gobierno vasco planea impulsar en la zona, «Auditz Akular no se toca».

Según la formación política, es «un intento de empañar la labor institucional». El secretario general del PSE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha lamentado que tales acciones buscan «paralizar los planes para dar respuesta a una de las principales preocupaciones de los ciudadanos».

🏠El problema de la vivienda tiene solución si movilizamos suelos y vencemos resistencias paralizantes, y a veces intimidatorias.



🌹Hoy los de siempre han vandalizado la sede del PSE-EE en Alza en el nombre de esa nociva parálisis. 🧵 pic.twitter.com/je0V80ZiUT — Denis Itxaso (@DenisItxaso) November 29, 2025

La propuesta que se menciona en el grafiti forma parte de la iniciativa de desarrollo urbano contemplado en el vigente Plan General de San Sebastián que, sin embargo, se encuentra actualmente paralizado. Este incluye la creación de nuevos pisos y mejoras en las infraestructuras del barrio de Altza, con la intención de ofrecer hasta 3.000 nuevas casas, además de equipamientos de proximidad, nuevos accesos y un polígono de desarrollo económico.

Por su parte, el propio Denis Itxaso, a través de su cuenta de X, ha respondido a las pintadas con un mensaje claro: «El problema de la vivienda tiene solución si movilizamos suelos y vencemos resistencias paralizantes, y a veces intimidatorias». El consejero ha añadido en otra publicación que este martes explicará en una reunión con la Agrupación socialista de Donostia cómo se podría abordar la ampliación de Altza, destacando las mejoras en las prestaciones del vecindario.