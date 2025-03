Protesta por la falta de pediatras en Aranbizkarra Decenas de familias han sido derivadas al ambulatorio de Olaguíbel y Osakidetza no tiene previsto sustituir esas figuras

Sara López de Pariza Lunes, 17 de marzo 2025, 18:38

Vecinos y usuarios del centro de salud Aranbizkarra II, en la calle Burgos, se han concentrado para denunciar la falta de pediatras en el ambulatorio. De tener dos profesionales han pasado a no contar con ninguno y los pacientes han sido derivados a Olaguíbel, con todos los perjuicios que eso les ocasiona. Solicitan la restauración de este servicio mientras que Osakidetza sostiene que la atención está garantizada y alude a la falta de profesionales sanitarios en la actualidad.

A finales de 2024, uno de ellos fue trasladado al ambulatorio de Olárizu y hace unos días la otra profesional se acogió a una baja y su plaza no se ha cubierto. Desde el departamento de Salud del Gobierno vasco se limitan a señalar que «la atención a los pacientes está totalmente garantizada y se les está atendiendo en Olaguíbel». No hay previsión de recuperar la presencia de esta figura a corto plazo en el centro de salud de Aranbizkarra II principalmente por la falta de profesionales que existe. Recientemente, Salud ha admitido que faltan facultativos hasta en 52 especialidades y pediatría no es una excepción. Solo en Atención Primaria Osakidetza tenía el pasado año 186 puestos de médico de familia y pediatras sin cubrir, a los que había que sumar otras 33 plazas vacantes de facultativos infantiles en sus hospitales.

Desde la asociación de vecinos de Aranbizkarra, sin embargo, aseguran que «en 2024 aumentaron en seis los doctores en la atención pediátrica en Álava, que sirvieron para reforzar la atención hospitalaria». «Se han incorporado pediatras, pero el problema es que están en Txagorritxu. También los necesitamos en los centros de salud porque son unos facultativos fundamentales entre los 0 y los 14 años», traslada Guillermo Perea, portavoz de la asociación vecinal.

Las familias afectadas (de los barrios de Aranbizkarra y Aranzabela) han remitido un escrito a Osakidetza en el que se exponen las molestias que esta situación está causando especialmente a los menores. Citan que «el cambio constante de profesional dificulta el conocimiento del historial sanitario, así como el seguimiento de las enfermedades de nuestros hijos e hijas. También la confianza que los niños tienen en los médicos».

