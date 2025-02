Los profesores vuelven a llenar las calles para pedir una negociación «real»

Este miércoles se está llevando a cabo la tercera jornada de huelga de los profesores de la enseñanza pública vasca en el contexto del calendario ... de paros convocados por ELA, LAB, CCOO y Steilas. Los sindicatos aseguran que un 75% de los 27.000 trabajadores llamados a la protesta han secundado los paros, lo que ha provocado que los colegios e institutos vascos funcionen a medio gas.

A lo largo de la mañana se han celebrado manifestaciones en las tres capitales vascas, en Vitoria ha partido a las 11.30 horas desde la plaza Bilbao y antes de comenzar los representantes de LAB, Steilas, ELA y CC OO han vuelto a reivindicar sus exigencias. Entre las principales están recuperar el poder adquisitivo perdido en los quince años que lleva congelado el convenio, aliviar la carga lectiva y los trámites burocráticos que afectan a la actividad docente, reforzar los recursos para afrontar la creciente diversidad de las aulas, un plan «urgente» de inversiones en infraestructuras, impulso al euskera y, en definitiva, una mejora de las condiciones laborales que repercuta en una «mejora» de la calidad de la enseñanza.

En declaraciones a los medios, los portavoces sindicales han celebrado el éxito de la convocatoria. «Hemos vuelto a llenar las calles para decir alto y claro que necesitamos un nuevo convenio que mejore nuestras condiciones y en el que se reflejen nuestras reclamaciones», ha trasladado Txiki Estivariz desde Steilas. «Dicen que no hay dinero pero no es verdad, lo que ocurre es que no se está destinando a la escuela pública y lo necesitamos para mejorar la calidad educativa», ha añadido.

Las centrales se han mostrado muy críticas sobre la reunión mantenida ayer con representantes del departamento de Educación. «No fue suficiente», coinciden. «La actitud por parte del departamento fue vergonzosa, con una actitud negativa y sin tener en cuenta la mayoría sindical. Nos presentaron un acuerdo sin apenas contenidos que tanto UGT como los interinos se mostraron dispuestos a firmar, no es nuestro caso», han agregado. «Sí se han hecho pequeños avances gracias a la presión en las calles pero el acuerdo de ayer no recoge lo que realmente necesitamos. Necesitamos una apuesta real y una negociación real para poder trabajar con dignidad», ha expresado por su parte Sonia Aldabe, la portavoz de CCOO.

Voluntad de acuerdo «intacta» por parte de Educación

Por su parte, desde el departamento liderado por Begoña Pedrosa han emitido un comunicado esta misma mañana incidiendo en su «disposición de mantener las vías de negociación abiertas y seguir trabajando con la seriedad y el rigor que supone reforzar el sistema público vasco de educación«. Defienden que «las mejoras de las condiciones laborales del personal docente han sido replanteadas hasta en dos ocasiones esta misma semana, tras la escucha de los requerimientos por parte de los sindicatos» e insisten en que la voluntad de acuerdo por su parte se mantiene «intacta».

La viceconsejera de Administración y Servicios del Departamento de Educación, Blanca Guerrero, ha insistido en la voluntad negociadora «sincera» del departamento de Educación y ha subrayado que es posible alcanzar acuerdos «si mantenemos el objetivo común de mejorar el sistema y garantizar buenos resultados». «Estamos trabajando con la seriedad y el rigor que requiere la situación teniendo en cuenta que además de las condiciones laborales de los profesionales estamos hablando de la mejora del sistema educativo vasco».

Mañana jueves se realizará una movilización centralizada en Vitoria, a donde acudirán docentes de diferentes puntos de la geografía vasca. La manifestación partirá a las 11.30 del Palacio de Congresos Europa para dirigirse a la sede del Gobierno vasco en Lakua.