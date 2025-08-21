El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un productor revisa las uvas en el valle de Ayala. S. E.

La producción del txakoli en Ayala será «buena», aunque podría retrasarse por la ola de calor

Los técnicos de la Diputación confirman que se espera una «muy considerable merma» de la vendimia en Rioja Alavesa

Ander Carazo

Ander Carazo

Jueves, 21 de agosto 2025, 11:47

Los distintos informes coinciden en que la vendimia en Rioja Alavesa se verá afectada por el mildiu, el predisco y la última ola de calor. ... Hace unos días lo hizo el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja y este jueves ha sido el Servicio de Viticultura y Enología de la Diputación de Álava. En su último análisis antes de que se empiece a arrancar la uva de las cepas, los técnicos forales coinciden en que será una campaña «rápida y con una muy considerable merma de producción».

