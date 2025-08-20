El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La vendimia será «inusualmente baja» y «se adelantará», previsiblemente a la primera semana de septiembre en Rioja Alavesa Igor Aizpuru

Rioja Alavesa se prepara para «la vendimia más corta de los últimos 30 años»

La DOCa Rioja rebajó ayer en hasta un 44% la cosecha de uvas por hectárea tras un año de lluvias, pedrisco, olas de calor y mildiu

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Miércoles, 20 de agosto 2025, 01:10

La vendimia «más corta de los últimos 30 años». Así etiqueta el bodeguero Javier San Pedro la campaña para cosechar la uva que se avecina ... a Rioja Alavesa. En una campaña marcada por una meteorología particularmente lesiva con la comarca, las lluvias, el pedrisco, el mildiu y el calor de los últimos días han hecho que las vides hayan perdido mucha uva a lo largo de estos meses y lo que hasta ayer era una sospecha se convirtió en certeza de la mano del Consejo Regulador.

