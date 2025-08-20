Rioja Alavesa se prepara para «la vendimia más corta de los últimos 30 años»

La vendimia «más corta de los últimos 30 años». Así etiqueta el bodeguero Javier San Pedro la campaña para cosechar la uva que se avecina ... a Rioja Alavesa. En una campaña marcada por una meteorología particularmente lesiva con la comarca, las lluvias, el pedrisco, el mildiu y el calor de los últimos días han hecho que las vides hayan perdido mucha uva a lo largo de estos meses y lo que hasta ayer era una sospecha se convirtió en certeza de la mano del Consejo Regulador.

La DOCa Rioja aprobó una revisión a la baja de los rendimientos máximos del viñedo desde los 5.850 kilos por hectárea hasta mínimos de 3.250 en Rioja Alavesa, un recorte de hasta el 44%. El ajuste se ha hecho por municipios, lo que arroja un panorama dispar. Así, en sitios como Labastida, Kripan, Yécora o Moreda se podrán coger hasta 5,2 toneladas de uva mientras en Elciego y Navaridas sólo se recolectarán 3,25. En Laguardia, por ejemplo, serán 4.000 kilos y en Elvillar, 4.500. Peor lo tendrán otros sitios como Miranda, donde la vendimia se restringe a 1.950 kilos por hectárea.

El Consejo Regulador defendió ayer la medida porque ayudará a «minimizar la desviación» entre la producción que van a poder dar los viñedos y lo autorizado previamente en esta vendimia. La DOCa también ha constatado que habrá «una cosecha inusualmente baja» porque el viñedo ha sufrido «inclemencias meteorológicas y mildiu». «El ajuste se basa en un exhaustivo contraste de información obtenida a través de visitas a pie de campo y también mediante una avanzada herramienta predictiva basada en inteligencia artificial», señaló el ente de Logroño.

El órgano ejecutivo del Rioja destacó el «apoyo mayoritario» con el que cuenta la medida. Algo que se da en Rioja Alavesa, donde sólo ABRA votó ayer contra las rebajas, pero la decisión cuenta con el apoyo buenos conocedores de la comarca como Juan Luis Cañas la respaldan. «Estas cosas son buenas», argumenta el prestigioso bodeguero, que confía en que el recorte sirva para sacar del mercado excedentes de Rioja reservados para la especulación. «Habrá que ver cómo se mueven las bodegas, pero tendremos menos 'vinos de rotación'». Javier Ruiz de Galarreta, CEO de Araex, apunta que el ajuste servirá «para bajar la ratio» entre el vino almacenado y la demanda de esos caldos y así «equilibrar el mercado». Javier San Pedro, aunque matiza que la medida «me va a salpicar» también la respalda porque si no, se corría el riesgo de que trajese «uva de fuera a espuertas». Aun así, lamenta que permitirá que «las grandes bodegas vendan más caro un vino que se les había atragantado de años previos».

La consejera de Agricultura, Amaia Barredo, también valoró positivamente la decisión. «Estamos ante una de las cosechas más cortas y complicadas de los últimos años, condicionada por el mildiu, las lluvias y las tormentas. Es un momento complicado para muchas familias viticultoras en Rioja Alavesa. Entendemos la sensibilidad de ajustar los rendimientos para asegurar la viabilidad futura del sector», afirmó en declaraciones a EL CORREO.

Permisos para vendimiar más

¿Qué ocurrirá con los viñedos dónde se pueda recoger más uva? Se podrá hacer, pero antes habrá que pedirlo al Consejo Regulador parcela a parcela. La DOCa especificó que estas peticiones tendrán que llegar «con fecha límite 2 de septiembre y en todo caso con una antelación mínima de 15 días a la vendimia». Algo que obliga a darse prisa, ya que los bodegueros coinciden en que la vendimia «se adelantará». «Probablemente, a la primera semana de septiembre», subraya Cañas. Pese a todo, «en caso de silencio administrativo en 15 días, se interpretará como positivo para el solicitante» según el Consejo Regulador