Más de un centenar de vecinos de diferentes municipios de la Cuadrilla de Añana se congregaron en el acto de apoyo a la familia de la víctima. Ramón Albertus

Prisión preventiva para el presunto autor del homicidio de un vecino de Ribera Alta y concentración en repulsa en Pobes

Pobes ha acogido este martes una concentración de repulsa horas después de que el presunto autor, de 23 años, entrara en la cárcel de Zaballa

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Martes, 12 de agosto 2025, 21:35

El joven de 23 años detenido como presunto autor de la muerte de Joseba Martínez de la Pera, un vecino de 34 años en Viloria (Álava), ingresó este martes en prisión preventiva acusado de un delito de homicidio. Según diferentes fuentes, el sospechoso habría causado lesiones con un «destornillador» que provocaron la muerte de la víctima en la noche del lunes. El Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria acordó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. La entrada en la cárcel de Zaballa se produjo unas horas antes de que tuviera lugar un acto de repulsa y «solidaridad» con la familia de la víctima a las puertas del Ayuntamiento de Pobes.

En esta concentración, más de un centenar de personas guardaron cinco minutos de silencio. En el balcón de la Casa Consistorial de Ribera Alta luce estos días un crespón negro. El acto, que comenzó a las ocho de la tarde, estuvo marcado por lágrimas, abrazos y un recogimiento interrumpido únicamente por aplausos. Fue también el momento en el que muchos dieron el pésame a los familiares de la víctima de este trágico suceso que aún se investiga. A su vez, el sentimiento de «incomprensión» se extendía entre vecinos de esta zona rural en la que muchos se conocen.

La conmoción que ha causado este presunto homicidio se evidenciaba en el acto de solidaridad con la familia. A ambos lados de la carretera que cruza Pobes había amigos, conocidos y vecinos de diferentes generaciones que coincidían en señalar que era «muy buen chaval» y el «shock» del trágico suceso. «Por muchos años de prisión que pase el detenido, nadie traerá de vuelta a la familia a Joseba», comentaba un grupo cercano.

Crimen en un concejo de 18 habitantes

Joseba Martínez de la Pera era «conocido y apreciado» no solo en Viloria, sino en toda la cuadrilla de Añana. De hecho, pocas horas después de conocerse el trágico hecho, los partidos políticos que integran el pleno de Ribera Alta acordaron declarar tres días de luto y apoyar esta concentración que muestra su respaldo a una familia a la que le han «roto la vida», como apuntaba Javier Gallego, alcalde de Ribera Alta.

Viloria es un pequeño concejo de apenas 18 habitantes, con una decena de casas y garajes, y forma una terraza que desciende a Salinas de Añana. No existen bares ni tiendas, por lo que la tranquilidad suele ser la norma en este núcleo de Ribera Alta, donde sobresale la iglesia de Santa Eulalia, con una torre cuadrada.

Todo se trastocó el lunes a las 22.10, cuando la Ertzaintza recibió el aviso de que un hombre había resultado herido por otra persona que había «huido» del lugar. Fue un familiar de la víctima quien dio la voz de alarma. Pese a los intentos de agentes y sanitarios de reanimar al joven, éste falleció. Según diferentes fuentes, el agresor no era oriundo de la zona. Se le localizó en Añana horas después de los hechos.

En estos momentos, la investigación para esclarecer lo sucedido, que apunta a delito de homicidio, corre a cargo del Servicio de Investigación Criminal Territorial de la Ertzaintza.

