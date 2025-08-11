Convocan un «acto de repulsa» por la violenta muerte de un vecino de Viloria La concentración tendrá lugar este martes a las 20.00 horas en la puerta del consistorio, en Pobes

A través de un decreto de Alcaldía, el Ayuntamiento de Ribera Alta ha «condenado con toda firmeza» el homicidio que ha terminado este lunes con la vida de un vecino de Viloria. Asimismo, ha expresado su «más sentido pésame» a los familiares y amigos de la víctima. El Consistorio se encontraba a la espera de que se confirmara la identidad de la víctima antes de tomar una decisión sobre posibles actos en memoria del fallecido.

A primera hora de la tarde de este lunes ha comunicado que se guardarán tres días de luto oficial en el municipio. «Se suspenderán todos los actos públicos organizados por el Ayuntamiento durante el tiempo decretado como luto oficial». De igual modo, se invita a la ciudadanía a que este martes, 12 de agosto, acuda al «acto de repulsa» que tendrá lugar a las 20.00 horas en la puerta del consistorio, en Pobes.

El alcalde de Ribera Alta, Javier Gallego (PNV), ha lamentado el trágico suceso y ha reconocido que está en 'shock' por el homicidio que ha acabado con la vida de un vecino de . «Estamos intentando asimilar lo ocurrido, quizá no lo asimilemos nunca». El regidor ha trasladado su «apoyo» a los familiares del fallecido, vecino de la localidad; una persona «conocida y apreciada en el pueblo», conmocionado por el crimen.

