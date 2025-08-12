El apoyo de la familia de Kerman a los allegados de Joseba, asesinado en Viloria Alaban la respuesta pública del Ayuntamiento de Ribera Baja y de su población frente a lo ocurrido, mientras lanzan un dardo al Consistorio de Vitoria por su «reacción insuficiente e indigna» ante la muerte violenta de su hijo en la discoteca Mítika

Nuria Nuño Martes, 12 de agosto 2025, 14:17 Comenta Compartir

La familia de Kerman, el joven de 31 años que perdió la vida de forma violenta en la discoteca Mítika en febrero tras recibir un «golpe» en la cara por parte de un empleado de seguridad, que se encuentra en prisión como presunto autor de un delito de «homicidio doloso o asesinato con alevosía», ha mostrado públicamente su apoyo a los familiares y allegados de Joseba Martínez de la Pera, asesinado este domingo en la localidad alavesa de Viloria (Ribera Baja).

«Nos duele saber que se ha producido una segunda agresión violenta con resultado de muerte en nuestro territorio histórico -inician su escrito-. Mostramos nuestras condolencias y solidaridad a la familia y amistades de Joseba, y les deseamos que tengan la fuerza necesaria para hacer frente a su ausencia», escriben en un comunicado que han difundido públicamente este martes.

«Nos emociona saber que tanto el ayuntamiento como la población de Ribera Alta no han dudado un momento en mostrar públicamente su indignación y su rechazo a esta agresión violenta», agregan antes de lanzar un dardo contra la diferente respuesta que, a su juicio, se dio desde el Consistorio de Vitoria ante lo ocurrido a su hijo. «Nos indigna recordar que tras la muerte de nuestro querido Kerman provocada por una agresión violenta, la única manifestación pública de apoyo y condena institucional se limitó a una escueta nota enviada por la alcaldesa Maider Etxebarria a la plataforma 'X', reacción insuficiente e indigna de un ayuntamiento que presume de su compromiso en la lucha contra la violencia», critican.