Ertzainas, durante una intervención en Vitoria ajena a esta información. igor Martín

En Zaramaga

El preso en tercer grado de la cárcel de Basauri atrapado cuando robaba pisos en Vitoria

Tiene 37 años y los ertzainas que le capturaron descubrieron su pulsera telemática en el tobillo. Tras su paso por el juzgado volverá a un régimen cerrado

David González

David González

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:07

Su pulsera telemática en un tobillo escamó a los ertzainas que le prendieron, junto a un compinche, en el interior de un bloque del barrio ... de Zaramaga, en Vitoria. Pasó la noche del miércoles y lo adelantó ayer jueves la web de EL CORREO. Este dúo venía dispuesto a asaltar cuantos pisos pudiera. Las llamadas de vecinos al 112 desbarataron su plan. Ese ladrón tiene 37 años y es uno de los 245 presos en tercer grado de la cárcel vizcaína de Basauri.

