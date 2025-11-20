El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Varios coches patrulla de la Ertzaintza durante una intervención en Vitoria ajena a esta noticia. Rafa Gutiérrez

Pillan a un preso en tercer grado robando pisos en Vitoria

La Ertzaintza le captura en un edificio de Zaramaga en compañía de un cómplice. Llevaban ganzúas y llaves maestras

David González

David González

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:28

Un bloque del barrio de Zaramaga, en Vitoria, se llenó en la noche de ayer, miércoles, de uniformados de la Ertzaintza. Gracias a ... la colaboración ciudadana, los agentes desplazados atraparon a dos ladrones especializados en el descansillo del edificio. Tienen 42 y 37 años. «Llevan años 'paleando' casas», desliza una ertzaina consultada.

