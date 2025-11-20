Pillan a un preso en tercer grado robando pisos en Vitoria

Un bloque del barrio de Zaramaga, en Vitoria, se llenó en la noche de ayer, miércoles, de uniformados de la Ertzaintza. Gracias a ... la colaboración ciudadana, los agentes desplazados atraparon a dos ladrones especializados en el descansillo del edificio. Tienen 42 y 37 años. «Llevan años 'paleando' casas», desliza una ertzaina consultada.

Lo que más llamó la atención es que uno de ellos es un preso en tercer grado. Los patrulleros descubrieron su condición al someterle a un cacheo. Ocultaba una pulsera localizadora en el tobillo. Es decir, al menos hasta ayer disfrutaba de beneficios penitenciarios a cambio de cumplir la ley. Todo indica que le serán retirados una vez que sea puesto a disposición judicial.

Sobre las nueve de la noche, residentes en este inmueble se cruzaron con dos desconocidos. Este dúo, al parecer, trató de colarse en algún piso vacío. Llevaban consigo «un juego de ganzúas y otro de llaves maestras», deslizan las fuentes sondeadas. También les confiscaron calcetines y medias, se supone que para no dejar huellas. Y mascarillas para ocultar sus rostros.

Las rápidas llamadas ciudadanas permitieron a la Ertzaintza controlar el portal en pocos minutos. Y, a partir de ahí, los agentes registraron el bloque hasta dar con los dos sospechosos.

Debido a las herramientas requisadas y sus antecedentes, ambos acabaron detenidos. Se les relaciona con robos similares en otras partes del País Vasco, como Bizkaia. «Un vecino me ha comentado que oyó ruidos fuera, miró por la mirilla y estos dos hombres se la habían tapado», comparte un residente.

Su técnica para asaltar pisos resultaría bastante básica. Armados con llaves maestras, presuntamente se valdrían además de láminas metálicas para manipular las cerraduras hasta hacer saltar los pestillos. Tras el doble arresto, ambos sospechosos fueron trasladados a la comisaría de Portal de Foronda y un equipo especializado de inspecciones oculares peinó el edificio en busca de evidencias.

Según la estadística oficial del Gobierno vasco, los robos con fuerza en domicilios aumentaron un 24,7% en los primeros 9 meses de este 2025 en comparación con el año pasado.