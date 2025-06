Saioa Echeazarra Viernes, 20 de junio 2025, 15:59 Comenta Compartir

A apenas cincuenta metros «como mucho» de las instalaciones de la fábrica LEA, en Vitoria, se encuentra la gasolinera Onaindia Low Cost. Su responsable, Itziar Onaindia, ha manifestado a EL CORREO su preocupación por la cercanía del incendio. «He venido rápidamente porque estaba en el centro. Estoy muy preocupada porque en la estación el tanque está completamente lleno de gasolina -ha añadido-. La Policía nos ha desalojado. Lo que más preocupa es el personal. Todo lo que sea dinero ya lo pagarán los seguros. Los trabajadores están todos bien, tengo a todo el personal aquí», ha relatado, casi llorando.

«La gasolinera de Portal de Arriaga y la que está en Aguirrelanda, esquina con la avenida del Zadorra, tienen todos los tanques de gasolina llenos. Por si acaso, he paralizado las dos para que no haya vapores de gasolina ni gasóleos y pueda ser motivo de que haya mucha más onda expansiva», explica. «Nunca he vivido algo así, y eso que llevamos con la gasolinera más de 50 años».