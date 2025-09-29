El PP reprocha que la Diputación de Álava «tenía responsabilidad» de controlar el campamento de Bernedo Los populares inciden en que los organizadores de los campamentos «tienen la obligación de dar una comunicación de actividad»

Saioa Echeazarra Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:31 | Actualizado 12:16h.

El Partido Popular de Álava ha criticado con dureza la reacción de la Diputación alavesa ante el caso del polémico campamento de verano de Bernedo. La formación ha reiterado que la institución foral tenía «responsabilidad» de controlar este 'udaleku', en el centro de la controversia después de que unos padres hayan puesto en conocimiento de la Ertzaintza que los monitores «iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos», como publicó EL CORREO. Este periódico reveló además que la Policía vasca investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en dichas convivencias.

La formación ha tildado de «muy grave» la respuesta de la diputada de Cultura, la socialista Ana del Val, que admitió que conocía la colonia pero no la controló, señalando que «no vamos a ir por todos los pueblos». «Si no lo sabía es grave, y si lo sabía y ha mentido, más», ha recriminado, recordando la existencia de denuncias desde hace meses y que la Diputación de Gipuzkoa fue alertada de los hechos en marzo.

Preguntada por este asunto este lunes, Del Val ha rehusado hacer declaraciones sobre el tema.

El PP ha afirmado que existe una normativa que establece que «cuando hay más de seis menores y van a dormir más de tres noches tienen la obligación de dar una comunicación de actividad a Diputación y Gobierno vasco. Tenía responsabilidad la Diputación. No puede decir que es recorrer pueblo a pueblo», ha censurado Ana Salazar, secretaria general de los populares en Álava.

Por ello, desde el grupo han requerido que se aclare «si ha habido comunicación de actividad por parte de esa asociación, porque tienen que hacerlo». La citada «ordenanza», señalan, está dentro del Departamento foral responsable del Instituto Foral de Juventud, área que dirige Del Val. Este reglamento «repercute tanto a la Diputación como al Gobierno vasco», ha incidido la dirigente. «Tienen obligación de comunicar la actividad a la Diputación en este caso, o al Gobierno vasco en su defecto». La Administración foral «tenía que haber obligado a pedir esa comunicación de actividad y exigir qué tipo de actividad van a hacer. Ya hay medidas y normas. Los controles los tiene que hacer la Diputación», ha subrayado.

«Paralización del contrato»

La procuradora popular también ha anunciado que han solicitado la comparecencia del diputado general, el jeltzale Ramiro González, para que dé explicaciones sobre la actuación de la Diputación. Se suma a la solicitud impulsada por la formación conservadora la pasada semana para que comparezca la diputada de Cultura. «La Diputación tiene la responsabilidad de proteger a los menores, Juventud tiene responsabilidad», ha insistido Salazar.

Mientras que en Bernedo, el PP ha reclamado a través de su concejal a la Junta Administrativa, «dueña» del local donde se organizaba la colonia, que «se paralice el contrato inmediatamente con esa asociación hasta que se esclarezca todo».