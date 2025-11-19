El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

«Podemos tener nieve en toda Álava»

El invierno se adelanta en el territorio con mínimas bajo cero, heladas y copos blancos que llegarán desde este jueves, pronostica Aemet

Saioa Echeazarra

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:16

Comenta

Toca abrigarse, encender la calefacción o la chimenea y preparar el vehículo. Álava afronta desde esta semana un episodio «claramente invernal» y espera teñirse de ... blanco con su primera nevada de la temporada. Esta «masa de aire ártica» se intensificará desde este miércoles con la entrada de chubascos tanto en la provincia como cerca de la costa, pero el cambio «más importante» se producirá en la jornada del jueves, cuando esas precipitaciones de agua se transformarán en copos, según marcan los pronósticos meteorológicos.

