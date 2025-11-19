«Podemos tener nieve en toda Álava»

Toca abrigarse, encender la calefacción o la chimenea y preparar el vehículo. Álava afronta desde esta semana un episodio «claramente invernal» y espera teñirse de ... blanco con su primera nevada de la temporada. Esta «masa de aire ártica» se intensificará desde este miércoles con la entrada de chubascos tanto en la provincia como cerca de la costa, pero el cambio «más importante» se producirá en la jornada del jueves, cuando esas precipitaciones de agua se transformarán en copos, según marcan los pronósticos meteorológicos.

Así lo vaticina José Luis Camacho, delegado en funciones de Aemet en el País Vasco. Prevé que la cota de nieve baje progresivamente a 800-700 metros hasta caer a 400-300 el viernes de madrugada. En esa noche se registrará el «pico» de este gélido capítulo. «Con lo cual, podemos tener nieve en todo el territorio», espera el profesional, que ha asumido recientemente el cargo.

«Entra una masa de aire ártica que hará descender la cota de nieve hasta los 400 metros» José Luis Camacho Delegado en funciones de Aemet en el País Vasco

La capital «probablemente» se teñirá de blanco con unas mínimas de entre 0 y -2º C. En «toda» Álava van a arreciar el frío, la nieve y el hielo, por lo que el meteorólogo recuerda la importancia de salir con «cuidado». Tras este primer embate de frío, el termómetro volverá a remontar «un poco» el viernes por la tarde. Que el hielo y sus efectos persistan en los altos y puertos de montaña dependerá de los valores que marque el mercurio.

Como recuerda el veterano profesional de la Agencia Española de la Meteorología, que antes ha sido responsable de la entidad en Madrid, Castilla-La Mancha y Cataluña, la nieve tiene un efecto «beneficioso» para los ecosistemas naturales y agrícolas. En los campos de cultivo «mata a todos los 'bichitos' que no tienen que seguir durante el invierno, digamos que limpia la vegetación». Hay un impacto positivo «sobre todo en viñedos» como los de Rioja Alavesa y en una serie de árboles y plantas que «necesitan» un tiempo de bajón térmico.

«El periodo de frío es mejor que sea con nieve, porque digamos que es como una 'mantita' que protege». Sin esa especie de capa protectora, el frío les afecta y perjudica más. Sin olvidar que los copos van «recargando» acuíferos y «empapando» el terreno, con lo que refuerzan esas reservas de agua. Por tanto, como dice el refrán, «año de nieves, año de bienes», cita el experto.

Si se cumplen estas previsiones, esta será la nevada inaugural de la temporada que adelanta la entrada del invierno en Álava en poco más de un mes. Todo ello tras un otoño «cálido y relativamente seco, con muchas situaciones de vientos de la parte subtropical del Atlántico» y en el que «tendría que haber hecho más frío sobre todo en Álava».

¿Cómo se presenta la nueva estación? El otoño y el invierno han «variado» en las últimas temporadas y vienen marcados por los contrastes. Primero, con «mucho calor» y patrones de circulación que han traído aire «muy cálido», incluso episodios de polvo sahariano. Ahora, analiza el profesional, de pronto entra este sistema de frío «totalmente contrario».

«Vamos a ir viendo cómo evoluciona esta situación, si se calma, si vuelve a situaciones más normales de borrascas del Atlántico o se establecen estos bandazos». No obstante, «aún es pronto» para predicciones a más largo plazo.

Camacho incide en la importancia de que la población se «informe y se forme» en cuanto a las previsiones meteorológicas y «tome cartas en el asunto». En alusión a las catastróficas riadas en Valencia del año pasado, recuerda que los meteorólogos son los que emiten los avisos «pero no las alertas», las cuales dependen de Protección Civil. «Hay que hacer caso a las instituciones y tener sentido común». En cuanto a la agencia vasca Euskalmet, el responsable subraya que se trabaja de forma «coordinada» entre ambos entes.

«Mejoras» en Foronda

Un matiz sobre el repetido término del «cambio climático»: «sí tenemos un cambio, se ha notado mucho estos últimos años, por los gases de efecto invernadero». Pero otra cosa es la «variabilidad climática», es decir, «siempre ha habido cambios». Sobre todo en el caso de las precipitaciones «es difícil atribuirlo a un cambio antropogénico».

Cuando Camacho entró a trabajar en el mundo de la meteorología allá por los 80, todo el trabajo era «manual». Desde entonces se ha progresado mucho y hoy se cuenta con sistemas que permiten medir «el techo de nubes, visibilidad, presión, temperatura, vientos...». En el caso de la infraestructura con la que cuenta Aemet en el aeropuerto de Foronda y en el resto de la provincia, «hay planes para mejorar el equipamiento dentro de los próximos años, que es un tema continuo». El personal también está en «formación continua».