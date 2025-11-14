El plan de vialidad invernal en Álava: 36 quitanieves, 60 tractores y 2.840 toneladas de sal

Se acerca el invierno, como dirían en 'Juego de tronos', y la Diputación de Álava ya tiene listo el plan especial de vialidad con un ... equipo integrado por 220 profesionales, 36 quitanieves y 60 tractores equipados con cuchillas. Un dispositivo para que, durante los episodios de nieve y hielo que acontezcan en los próximos meses, se pueda facilitar la circulación por los más 1.500 kilómetros que conforman la red foral de carreteras. El operativo se completa con doce puntos de almacenaje de sal y salmuera, así como quince estaciones meteorológicas que dan apoyo en la toma de decisiones.

El plan de vialidad invernal entra en vigor este mismo sábado y estará vigente durante los próximos cinco meses hasta el 15 de abril de 2026. No obstante, si se producen heladas o nevadas fuera de ese periodo, el Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias cuenta con fórmulas para poder actuar «siempre y en todo momento» al objeto de evitar sus efectos y «garantizar el tráfico de personas y mercanías» por las carreteras alavesas. «Su ejecución exige un esfuerzo humano y económico importante, con una inversión media cada campaña de cerca de un millón de euros», ha subrayado Jon Nogales.

La Diputación ha destinado esta campaña cerca de 200.000 euros para renovar y modernizar, de forma progresiva, los equipos materiales. Esta inversión se traduce en la adquisición de cuatro nuevas tolvas para distruir sal y salmuera por el asfalto, una cuchilla quitanieves y tres estaciones meteorológicas. Los nuevos dispositivos, que ya se han instalado, se sitúan en sendos puntos estratégicos del puerto de Orduña (A-2625) y el alto de Las Chozas (A-624), en la Cuadrilla de Aiaraldea, mientras que el tercero está enclavado en el alto de Aiurdin. Este último sustituye a la utilizada hasta ahora y que estaba obsoleta tras casi 30 años en funcionamiento. La red de estaciones meteorológicas está ahora integrada por un total de 15 equipos, dos más que la pasada temporada. «La ampliación y modernización de esta red nos permite disponer de más y mejor información sobre las condiciones del tiempo y el estado de la calzada y, de esta forma, ser más eficaces y eficientes en la planificación de los operativos», ha apostillado Nogales.

Predicciones de Euskalmet

No obstante el responsable foral de las carreteras indicó que todo el mundo debe ser consciente de que «incluso el mejor operativo invernal tiene sus limitaciones cuando acontece un fenómeno meteorológico severo como puede ser una intensa precipitación en forma de nieve en un escaso intervalo de tiempo». «Hay que ser responsables. Nadie puede pretender que la vida sea igual», reclamó. Por eso, solicitó que en los días en que el invierno amenace, los conductores deben informarse de las condiciones meteorológicas antes de ponerse en ruta. «El plan es clave para garantizar la seguridad en nuestras carreteras durante los meses más fríos mediante la aplicación de tratamientos preventivos y la limpieza de la calzada, pero necesitamos también la complicidad de las personas conductoras en forma de prudencia», solicitó Nogales.

La capacidad de almacenaje de sal y salmuera asciende este año a 2.840 toneladas y 570.000 litros, respectivamente. La mayor parte de estos fundentes se almacena en dependencias de Vitoria y Agurain, pero hay ocho silos de sal repartidos por Araia, Dallo, Altube, Egileta, Leza, Murga y Espejo.

La activación del plan de viabilidad invernal depende de las predicciones de Euskalmet. Se concreta en dos tipos de intervención: el primero en periodo preventivo cuando la cota ronde entre los 700 y 1.000 metros; y el segundo de emergencia cuando se prevea nieve por debajo de los 700 metros con independencia del espesor estimado.