Un camión quitanieves pasa por el puerto de Azáceta, con una fina capa de nieve en los márgenes. Rafa Gutiérrez

El plan de vialidad invernal en Álava: 36 quitanieves, 60 tractores y 2.840 toneladas de sal

La Diputación ha invertido 200.000 euros para renovar el equipamiento y la instalación de tres nuevas estaciones meteorológicas

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:30

Se acerca el invierno, como dirían en 'Juego de tronos', y la Diputación de Álava ya tiene listo el plan especial de vialidad con un ... equipo integrado por 220 profesionales, 36 quitanieves y 60 tractores equipados con cuchillas. Un dispositivo para que, durante los episodios de nieve y hielo que acontezcan en los próximos meses, se pueda facilitar la circulación por los más 1.500 kilómetros que conforman la red foral de carreteras. El operativo se completa con doce puntos de almacenaje de sal y salmuera, así como quince estaciones meteorológicas que dan apoyo en la toma de decisiones.

