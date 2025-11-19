Vitoria se prepara para la nieve: activa este jueves el plan de nevadas en fase de «preemergencia» La cota de nieve se situará en torno a los 800-1.000 metros de madrugada, bajará a los 600-900 a mediodía y hasta los 500-700 metros por la noche

Nuria Nuño Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:31 | Actualizado 14:40h. Comenta Compartir

Las calefacciones echan chispas desde hace días en Álava. El ambiente invernal se ha instalado definitivamente esta semana en el territorio y en los próximos días habrá que pegarse un poco más todavía al radiador. Aunque todavía es otoño, ya hace frío, mucho frío, con madrugadas bajo cero, y la primera nevada de la temporada está al caer. Los meteorólogos ya han puesto fecha para los primeros copos: harán acto de presencia este jueves y viernes, jornadas en las que estará activo un aviso amarillo por nieve y otro por «precipitaciones intensas», avisa Euskalmet. La Agencia Española de Meteorología, por su parte, empeora el pronóstico previsto para el viernes y eleva a naranja el nivel de alerta.

El Ayuntamiento de Vitoria activará «previsiblemente» este jueves a mediodía la «fase de preemergencia» del Plan Municipal de Nevadas derivada del aviso amarillo por fenómenos meteorológicos adversos que marca una cota de nieve entre 500 y 700 metros para la noche de este jueves. Se pretende así «garantizar la seguridad» de los ciudadanos y «minimizar» los efectos que la nieve y el hielo puedan tener en la movilidad y en el normal desarrollo de la vida urbana.

Los diferentes servicios y departamentos municipales implicados en el Plan de Nevadas han celebrado en la mañana de este jueves una reunión técnica para coordinar los principales aspectos de la «activación de recursos». En la fase inicial de preemergencia, los servicios municipales inician los trabajos de preparación. En este sentido, se revisa el 'stock' de fundentes y se preparan los equipos quitanieves y esparcidores de sal. El plan cuenta con un programa específico de «recorridos de limpieza prioritarios« para asegurar los accesos a centros sanitarios y de urgencia, zonas industriales, centros escolares y edificios oficiales, con el fin de asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la ciudad.

En vista de las previsiones meteorológicas, este lunes ya se publicó el bando relativo a temporales de nieve, un comunicado en el que, además de avisar de la activación del operativo municipal, se recuerda la importancia de la «colaboración ciudadana» en estas situaciones. En otras palabras, cada comunidad de vecinos y propietarios de locales deberán «responsabilizarse» de la limpieza de nieve del tramo de acera correspondiente a su fachada, así como de los accesos privados.

Sal en 33 puntos

Otras recomendaciones habituales recuerdan la importancia de evitar el uso innecesario del vehículo privado, extremar la precaución al circular y utilizar preferentemente el transporte público. Quienes se desplacen a pie por Vitoria deberán transitar por las aceras y cruzar calles y calzadas con máxima atención. «Como viene ocurriendo en estos episodios, contamos con maquinaria para despejar las vías principales, contamos con sal para distribuir en 33 puntos de la ciudad, contamos con equipo humano para atender todas las necesidades, pero sobre todo contamos con la ciudadanía, porque de ella depende el uso razonable del vehículo, evitar desplazamientos que supongan un riesgo y tomar las precauciones habituales frente a la nieve», apostilla el Ayuntamiento.

«La colaboración de todas y todos es imprescindible para que las inclemencias afecten lo menos posible a nuestra vida diaria», ha subrayado el concejal de Seguridad, César Fernández de Landa. Además, se recuerda a los vitorianos que pueden mantenerse informados a través del teléfono 010, la web vitoria-gasteiz.org y los diferentes canales de redes sociales municipales.