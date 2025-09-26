El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Roberto Álava es el favorito del PNV -al frente de la Policía Local- para dirigir este cuerpo como nuevo intendente. E. C.

El PNV impone a un jefe de la Ertzaintza para dirigir la Policía Local de Vitoria

El PSE apostaba por otro candidato entre los 40 aspirantes a este puesto, que el Ayuntamiento ha tenido que crear por orden judicial

David González

David González

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:58

El PNV ha impuesto su criterio frente al PSE en la pugna por el cargo del máximo responsable de la Policía Local de Vitoria ... . El favorito es Roberto Álava, actual jefe de Investigación Criminal y de la Policía Judicial de la Ertzaintza, que se perfila ya como el primer intendente en la historia del cuerpo municipal.

