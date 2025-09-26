El PNV impone a un jefe de la Ertzaintza para dirigir la Policía Local de Vitoria

El PNV ha impuesto su criterio frente al PSE en la pugna por el cargo del máximo responsable de la Policía Local de Vitoria ... . El favorito es Roberto Álava, actual jefe de Investigación Criminal y de la Policía Judicial de la Ertzaintza, que se perfila ya como el primer intendente en la historia del cuerpo municipal.

La apuesta de los jeltzales ha resultado determinante. Con la comisaría de Aguirrelanda bajo su control en esta legislatura, el PNV apuesta por la candidatura de Álava, quien, además de su experiencia al frente de unidades clave en Vitoria y Erandio, cuenta con un factor decisivo: es el único de los cerca de cuarenta aspirantes que ostenta la categoría de intendente.

Integrante de la tercera promoción de Arkaute, Álava conoce bien el municipio. Fue 'nagusi' de la Ertzaintza en la capital alavesa hasta octubre de 2017, desde donde puso rumbo a la macrocomisaría de Erandio para dirigir las unidades más relevantes de este cuerpo. En la actualidad continúa en este destino y, además, con los galones de intendente. El resto de solicitantes son comisarios, oficiales, suboficiales y «hasta hay algún agente». En el Consistorio vitoriano se han recibido «unas cuarenta solicitudes».

Por el contrario, el PSE defendía la candidatura de otro ertzaina con peso en Vitoria, pero sin la máxima categoría profesional. Finalmente, la apuesta jeltzale se ha impuesto y todo apunta a que Roberto Álava será el primer intendente de la Policía Local de Vitoria.

Este proceso de admisión básicamente se circunscribía a agentes de la Ertzaintza y policías locales vascas, excluyendo de facto a policías nacionales, guardias civiles, policías forales o mossos d'esquadra.

«Cinco años» sin convocar

El Ayuntamiento de Vitoria abrió la convocatoria en agosto. Dio el paso cuatro meses después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dictara una sentencia -fechada en abril- en la que ordenaba al Gabinete de Maider Etxebarria convocar «el puesto de intendente (máximo responsable operativo) de la Policía Local mediante el sistema de libre designación». En aquella resolución, el magistrado Antonio Iglesias afeó al actual equipo de gobierno y al anterior, liderado por Gorka Urtaran, por dejar pasar «más de cinco de años» desde que la normativa obligara a crear este puesto crucial y sin dueño hasta la fecha. El elegido será el máximo responsable operativo de la Guardia urbana, por encima del actual comisario, José Carlos García Marcos, en el puesto desde diciembre. Deberá rendir cuentas, eso sí, ante el concejal César Fernández de Landa (PNV) y, en último término, a la alcaldesa, la socialista Maider Etxebarria.

El plazo de presentación de candidaturas para intendente de la Policía Local abierto en agosto finalizó hace veinte días. La práctica totalidad de los cuarenta aspirantes pertenece a la Ertzaintza.

Aunque la fase de elección todavía sigue abierta y el tribunal tiene que examinarles, todo apunta a que Roberto Álava será ratificado el mes que viene. «Es la persona ideal», defienden medios internos del PNV. En 1983 fue compañero en la academia de Arkaute de Josu Bujanda, actual jefe de la Ertzaintza. A lo largo de gran parte de su larga carrera profesional, este ertzaina con formación en Derecho ha mantenido buena sintonía con la formación jeltzale. Pero también supo ganarse la confianza del PSE durante el mandato de Patxi López.