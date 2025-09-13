El PNV exige al PSOE que «rectifique» y «paralice» el «macrocentro» de refugiados de Vitoria

La petición de la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, al Gobierno central de reducir las plazas del centro de refugiados de 350 a 200 no ... es suficiente para el PNV. La presidenta del Araba buru batzar (ABB), Jone Berriozabal, ha exigido este sábado al Ejecutivo de Pedro Sánchez la «paralización» de esta obra -que arrancó hace varios meses y ya se encuentra en una fase muy avanzada- y que se «repiense» una instalación que es «contraria a la opinión generalizada de la ciudadanía vitoriana». Es más, no ha dudado en catalogarlo como un «macrocentro», una denominación que hasta fechas recientes sólo empleaba el PP.

Berriozabal ha acusado al Ministerio de Migraciones que dirige la socialista Elma Saiz de querer «imponer» a la ciudad «un modelo que ni siquiera el Gobierno español quiere para otros lugares». Así, la burukide -que fue elegida hace un año y hasta ahora no se había prodigado en comparecencias públicas- eleva aun más el tono empleado por la consejera Nerea Melgosa, el diputado general Ramiro González o la teniente de alcaldesa Beatriz Artolazabal, pues ha recordado que el PNV se ha opuesto a este proyecto desde su anuncio en 2023 y se han encontrado con la «cerrazón» de las autorides de Madrid.

«Vamos a trabajar para que el Ejecutivo central rectifique y paralice este macrocentro que no es lo que necesitamos. No es beneficioso para Vitoria, Álava y Euskadi», ha indicado la líder del ABB a la vez que ha recordado que son socios de investidura del presidente Pedro Sánchez y son socios en la inmensa mayoría de instituciones en Euskadi. «Este es un punto en que no estamos de acuerdo y así lo hemos manifestado con total transparencia. Lo seguiremos poniendo sobre la mesa en el día a día, sin estridencias, pero con un trabajo continuado», ha añadido sin aclarar si se usará como medida de presión para la negociación de los Presupuestos.

«No es ni nuestro modelo ni nuestro proyecto. Ni 350 ni 200 porque sigue siendo un macrocentro que choca frontalmente con el modelo vasco de acogida que prioriza instalaciones más pequeñas, con una atención y una acogida mucho más personalizada, que es la que creemos que es beneficiosa para las personas refugiadas que pueden llegar», ha afirmado la líder jeltzale. También ha subrayado el «impacto» que puede tener en los servicios públicos de la ciudad (sanitarios, educativos o sociales) si no se paraliza.

Este proyecto para el centro de acogida en la antigua clínica Arana, un inmueble propiedad entonces de la Tesorería de la Seguridad Social, se remonta a la pasada legislatura, a inicios de 2023. Desde el primer momento el PNV mostró su rechazo. El anterior alcalde, Gorka Urtaran, manifestó que en Euskadi «no son necesarios este tipo de servicios» y tildó de «unilateral» la decisión del Gobierno central.

El rechazo llegaría después en cascada desde las otras instituciones con gobiernos de coalición PNV-PSE. Las críticas arreciaron desde la Diputación Foral de Álava, con su máximo responsable, Ramiro González, a la cabeza. Pero también del ala jeltzale del propio Ejecutivo autonómico. Un choque inédito entre los dos socios, con duras descalificaciones públicas y la confrontación de dos modelos de acogida, el estatal -con este tipo de centros para quienes huyen del conflicto y la persecución en sus países de origen-, y el vasco, que pretende dar una respuesta «individualizada» y ve riesgo de «guetización» en proyectos como el de Arana.

Un nuevo choque

El choque dialéctico entre jeltzales y socialistas se aplacó en vísperas de las elecciones municipales y forales, hace más de dos años ya. 'Tregua' bajo el compromiso de una mayor colaboración interinstitucional. Después, aunque sin la crispación del pasado, han vuelto las discrepancias.

Este asunto volverá en los próximos meses a los diferentes legislativos por iniciativa del PP. «Nosotros presentaremos la enmienda correspondiente cuando llegue y veremos si somos capaces de llegar a un acuerdo entre unos y otros, y también interaremos que se llegue a un acuerdo y que el PSE entre en razón sobre una rectificación y un nuevo planteamiento», ha incidido.

Aunque la presidenta del PNV alavés ha descartado que esta diferencia pueda afectar a la relación que «en el día a día» mantienen con el PSE, lo que queda claro es que la relación entre ambos se está crispando en las últimas semanas de forma escalonada. La pasada semana Maider Etxebarria acusó a la Diputación de no haber mandado a Eustat los datos tributarios para topar los precios de alquiler en Vitoria cuando se declare como zona tensionada. El Ejecutivo foral replicó inmediatamente que ya había hecho sus deberes y reclamó a las autoridades municipales que no generen «confusión» a este respecto.