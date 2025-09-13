El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Berriozabal, este sábado frente al futuro centro de refugiados de Arana, en Vitoria. Jesús Andrade

El PNV exige al PSOE que «rectifique» y «paralice» el «macrocentro» de refugiados de Vitoria

La presidenta de la formación en Álava, Jone Berriozabal apunta que el equipamiento «choca frontalmente con el modelo vasco de acogida» y acusa al Ministerio de llevar a Arana un proyecto que «no quiere para otros lugares»

Ander Carazo

Ander Carazo

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:49

La petición de la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, al Gobierno central de reducir las plazas del centro de refugiados de 350 a 200 no ... es suficiente para el PNV. La presidenta del Araba buru batzar (ABB), Jone Berriozabal, ha exigido este sábado al Ejecutivo de Pedro Sánchez la «paralización» de esta obra -que arrancó hace varios meses y ya se encuentra en una fase muy avanzada- y que se «repiense» una instalación que es «contraria a la opinión generalizada de la ciudadanía vitoriana». Es más, no ha dudado en catalogarlo como un «macrocentro», una denominación que hasta fechas recientes sólo empleaba el PP.

