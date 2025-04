Sara López de Pariza Lunes, 14 de abril 2025, 00:21 Comenta Compartir

Rafa Porto cursó un grado medio en Mecanizado porque tenía claro que después de la ESO no iba a hacer Bachillerato. «No quería seguir estudiando. ... Siempre me han gustado los trabajos manuales y dudaba entre mantenimiento y mecanizado, pero opté por el segundo y no me arrepiento», cuenta este joven de 18 años. Tras finalizar el grado medio ahora está matriculado en una FP superior de Programación de la Producción en Fabricación Mecánica. «Todo lo que hacemos es por ordenador. Lo máximo que te manchas es si tienes que meter una pieza en la máquina, pero es algo muy puntual», explica. «La mayoría del trabajo consiste en diseñar y supervisar que el proceso de fabricación está siendo el correcto».

Después de realizar prácticas en una empresa de Gamarra en la que cada semana iba cambiando de puesto, tiene claro que es un sector que le gusta. «Las perspectivas laborales son muy buenas», comparte. No descarta tampoco hacer Selectividad cuando finalice el grado superior para matricularse en Ingeniería en la universidad. Ampliar Rafa Porto durante una clase de programación. Masculinizado Ana Pérez forma parte del 10% de las mujeres matriculadas en la rama de Fabricación Mecánica que, como el resto de la FP, sigue estando muy masculinizada a pesar de los esfuerzos porque ellas sean cada vez más. «En mi caso no he notado ninguna diferencia con mis compañeros chicos, no creo que haya nada que una mujer no pueda hacer en este campo», afirma esta joven de 20 años. Ella hace un grado superior en Diseño en Fabricación Mecánica. «Cursé el grado en Ortoprótesis y me gustó mucho la parte del diseño, por eso me animé a estos estudios», cuenta. «Por el momento hemos estado en el taller con el torno y la fresadora y en mayo haremos las prácticas. En todo lo relacionado con el mecanizado hay mucha demanda», celebra Ana, que quiere enfocar su futuro hacia la parte del diseño.

