«Las perspectivas para fiestas de Vitoria son buenas, pero la falta de mano de obra es un problema grave»

«La zona de bajas emisiones nos va a complicar la distribución, hay que poner facilidades»

- Queda mes y medio para que entre en vigor la zona de bajas emisiones. ¿Le preocupa que perjudique a la hostelería?

- Es que nos va a complicar, sobre todo, la distribución. Hay que poner soluciones o facilidades para ver cómo solucionarlo. Entiendo que hay que poner zona de bajas emisiones por la normativa europea, pero el centro de esta ciudad no sufre de altas emisiones, eso pasa en la periferia. No sé si es necesario poner la zona en el centro...

- ... ¿Y que se mantenga el tráfico de la calle Francia o la Avenida Gasteiz?

- Exacto. Ahora mismo el centro está poco transitado, me parece que no es el sitio donde habría que ponerlo.

- Foronda estrenará en otoño las nuevas conexiones con Madrid y Barcelona. ¿Pueden ser útiles para la hostelería?

- Todo lo que sea acercar comunicaciones está bien. Pueden traer gente, pero también se la pueden llevar. Y luego está el tema de los horarios. A nivel de ocio están bien, pero para ir y volver en el día a hacer negocios esos horarios no son compatibles.

- Álava es la provincia donde más han subido los delitos en el primer trimestre. ¿Esto puede desincentivar que la gente salga por la noche?

- Creo que el que sale a comer o a tomar una copa no tiene problema. El problema está en la vuelta a casa.

- Muchas veces toca volver andando.

- Ese es un tema importante: no hay tranvía de noche, faltan taxis. No es de recibo que el Gobierno vasco diga que no es rentable el tranvía de noche. Es que no hay que buscar rentabilidad, hay que dar un servicio. En el taxi hay un monopolio que es un problema. Los taxistas dejan de coger a ciertas personas y a ciertas horas. Hay más empresas que se dedican a esto, creo que habría que abrirlo.

- O sea, dar entrada a los VTC.

- Sí, eso es importante.