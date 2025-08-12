Pelea multitudinaria en Vitoria: un detenido por propinar «un botellazo en la cabeza» a otro hombre En la trifulca, ocurrida a las 21.00 horas de este lunes en la calle Bruno Villarreal, intervinieron varias patrullas. Se investiga a otros dos hombres por los mismos hechos

Nuria Nuño Martes, 12 de agosto 2025, 11:22 | Actualizado 12:47h.

La Policía Local de Vitoria arrestó en la tarde de ayer, lunes, a un varón de 33 años como presunto autor de un delito de lesiones. Los hechos que desencadenaron su detención sucedieron poco antes de las nueve de la noche, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana fue requerida por varios viandantes. ¿El motivo? Se estaba produciendo una «pelea multitudinaria» en la calle Bruno Villarreal.

De inmediato, se solicitó la presencia de más efectivos en el lugar. Cuando llegaron las patrullas, los agentes tuvieron que «separar» a las partes. Entre los implicados, sobresalían dos varones que estaban «enfrentados», refiere el parte policial. Uno de ellos tenía «dos botellas de cristal en las manos», mientras que el otro hombre presentaba una «herida sangrante» en la cabeza, detalla la Guardia urbana. El herido indicó a los policías que la causa de su lesión fue que el otro varón le había propinado «un botellazo en la cabeza».

En vista de los testimonios de los implicados en la trifulca, así como de lo manifestado por los testigos y de las lesiones que presentaba uno de los implicados, se procedió a la detención del primer individuo. Al margen de este individuo, otros dos varones son investigados por los mismos hechos.